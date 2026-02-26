Vai Kalvina Harisa biļete nodrošina piekļuvi visam "Positivus" festivālam? Šis ir tas, kas tev jāzina
Saistībā ar 6. augustā Mežaparkā plānoto Kalvina Harisa koncertu, kas vēlāk tika izziņots arī kā “Positivus” festivāla galvenā mākslinieka uzstāšanās, daudziem lasītājiem ir radušies jautājumi par biļešu derīgumu un to, kā šis pasākums ietekmēs festivāla apmeklējumu.
Daudzi apmeklētāji ir izteikuši jautājumus par biļešu derīgumu un to, vai tās būs derīgas arī visam festivālam.
Positivus festivāla organizatori snieguši skaidrojumu par biļetēm un to derīgumu. Tiek apstiprināts, ka Kalvina Harisa koncerts un "Positivus" festivāls 2026. gadā ir viens un tas pats pasākums, līdz ar to biļetes uz Harisa koncertu būs derīgas arī festivāla apmeklēšanai. Tas nozīmē, ka ikviens, kurš iegādājies biļeti uz Kalvina Harisa koncertu, varēs apmeklēt arī visus citus festivāla pasākumus bez nepieciešamības iegādāties papildu biļeti.
Positivus festivāls 2026. gadā solās būt neaizmirstams mūzikas piedzīvojums, un ar Kalvina Harisa piedalīšanos tas noteikti piesaistīs daudzus apmeklētājus no visas pasaules.
Jau ziņots, ka mūzikas festivāls "Positivus", kas pēdējos gados notiek Rīgā, šogad notiks tikai vienu dienu, un tas no Lucavsalas tiks pārcelts uz Mežaparku.
Festivāla "Positivus" pirmsākumi meklējami 2007. gadā, tam katru gadu līdz 2019. gadam norisinoties Salacgrīvā. Festivāls netika rīkots divus gadus pandēmijas dēļ.
Savukārt kopš 2022. gada "Positivus" notika Rīgā, Lucavsalā.
