"Positivus" festivāls paziņo par būtiskām pārmaiņām
Mūzikas festivāls "Positivus", kas pēdējos gados notiek Rīgā, šogad notiks tikai vienu dienu, un tas no Lucavsalas tiks pārcelts uz Mežaparku, informē pasākuma rīkotāji.
Festivālā uzstāsies dīdžejs un dziesmu autors Kalvins Hariss.
Harisa koncerts Mežaparka Lielajā estrādē plānots 6. augustā. Šī būs vienīgā Harisa uzstāšanās Baltijas valstīs.
Hariss kļuvis par vienu no ietekmīgākajiem 21. gadsimta elektroniskās deju mūzikas veidotājiem. Viņa mūzika straumēta vairāk nekā 56 miljonus reižu. Hariss saņēmis 14 "MTV VMA" nominācijas un divas uzvaras, piecas "Grammy" nominācijas un "Grammy" balvu labākajā video kategorijā "We Found Love".
Festivāla "Positivus" pirmsākumi meklējami 2007. gadā, tam katru gadu līdz 2019. gadam norisinoties Salacgrīvā. Festivāls netika rīkots divus gadus pandēmijas dēļ.
Savukārt kopš 2022. gada "Positivus" notika Rīgā, Lucavsalā.
Krāšņo “Positivus” publiku iepriecina pašmāju skatuves zvaigznes
Ikgadējais mūzikas festivāls “Positivus” Rīgā turpinās ar spilgtām uzstāšanām, tostarp pašmāju māksliniekiem Emiliju Bērziņu un Chris Noah.
Turpinās jautrība mūzikas festivālā "Positivus". Otrā diena; 09.08.2025.
9. augustā turpinājās septiņpadsmitais mūzikas festivāls "Positivus", un šoreiz repertuārā hiphopa mākslinieks Wiesulis, latviešu indī grupa "Carnival Youth", amerikāņu elektroniskās ...