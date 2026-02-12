Leģendārās pašmāju grupas "ODIS" jaunās vinila plates prezentācija
2026. gada 11. februārī Rīgā, džeza mājā “M/Darbnīca”, norisinājās leģendārās grupas "ODIS" jaunās vinila plates prezentācija.
Arnis Mednis atkal uz skatuves! Leģendārā grupa "ODIS" prezentē jaunu vinila plati. FOTOGALERIJA
Trešdien, 11. februārī, Rīgā, džeza mājā “M/Darbnīca”, norisinājās leģendārās grupas "ODIS" jaunās vinila plates prezentācija.
Grupa "ODIS" (atšifrējumā - Ogres dārzkopības izmēģinājumu stacija) izveidojās 1980. gadu pirmajā pusē Ogresgalā. Sākotnēji mūziķi uzstājās ballītēs ar dažādām tā laika populāru dziesmu kaverversijām, taču paralēli tam rakstīja savas dziesmas latviešu valodā vietējai auditorijai maz iepazītajā elektrofanka, r&b un soulmūzikas manierē. "ODIS" ir uzskatāma par pirmo šāda mūzikas virziena grupu Baltijas valstīs un, iespējams, arī Austrumeiropā. Kā norāda Arnis Mednis, kurši ir viens no grupas dibinātājiem, tad tolaik šāda mūzika mūsu platuma grādos bija kas ļoti eksotisks un, raksturojot "ODIS" vietu Latvijas mūzikas ainavā, viņš tēlaini to salīdzinājis šādi - kā ananass kartupeļu laukā.
Jaunajā platē iekļautas 10 dziesmas latviešu valodā, kas ierakstītas 1987. un 1988. gadā. No tām zināmākie ir singli “Šodien ārā saulains laiks”, “Radio” un “Hei, mazā”. Taču ierakstā apkopotas arī reti sastopamas dziesmas, kas ilgus gadus, šķiet, bijis kā rūpīgi glabāts noslēpums un sniedz ieskatu līdz šim maz iepazītā latviešu popmūzikas vēstures periodā.
“Mēs gaidījām, gaidījām un sagaidījām. Teju 40 gadi salīdzinājumā ar Ēģiptes piramīdām nav nemaz tik ilgs laiks,” par jauno plati stāsta Arnis Mednis.
Par godu šim notikumam 11. februārī džeza mājā “M/Darbnīca” notika plates prezentācija. Šajā vakarā pie taustiņiem sēdās Arnis Mednis, lai kopā ar grupu “The Jokers” izpildītu dažas no "ODIS" dziesmām. Pasākumā varēja noskatīties vēsturiskus video no grupas dalībnieku arhīviem un uzzināt par grupas pirmsākumiem un darbību astoņdesmito gadu beigās.
Jaunā "ODIS" izlase iznāk sadarbībā ar grupas “Rīgas modes” jaunizveidoto izdevniecī-bu “Moderno mīlnieku ieraksti”, bet to izplata džeza izdevniecība “Jersika Records”.