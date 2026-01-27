Laimigā Ilze.
Trakā pasaule
Šodien 10:44
Ilze Auzere debitē uz Operas skatuves - un uzreiz divās lomās!
Finansiste un grāmatu autore Ilze Auzere piepildījusi vienu no saviem sapņiem - viņa debitējusi uz Latvijas Nacionālās operas un baleta skatuves.
"Viens no lielākiem dzīves notikumiem, ar kuru iesāku jauno 2026. gadu, - debija LNOB izrādē “Turandota”. Man tika pat divas lomas: gan nabaga cilvēks, gan galma dāma. Esmu patiešām laimīga!" tā šo priecīgo brīdi soctīklā "Facebook" apraksta Ilze, publiskojot arī foto, kuros redzama krāšņos tērpos.
Ilze Auzere kopš bērnības mīlējusi teātra mākslu, lielu lomu šīs intereses raisīšanā spēlējis arī tas, ka Ilzes vecaistēvs Jūlijs Pētersons bija rakstnieks un dramaturgs, bet onkulis – leģendārais teātra režisors un lugu autors Pēteris Pētersons. Arī Latvijas Nacionālās operas un baleta pirmizrādēs Auzere ir bieža viešņa, bet nu pienākusi iespēja nevis skatīties uz skatuvi, bet no tās lūkoties uz skatītāju zāli.