Mūžībā aizgājusi Ketrīna O’Hara reiz atklāja, kā iztēlojas savu aiziešanu
Aktrise Ketrīna O’Hara, kura piektdien, 30. janvārī, devās aizsaulē 71 gada vecumā, pēdējo gadu intervijās nereti runāja par nāvi.
Kad žurnāls “Parade” 2024. gadā viņai jautāja, kas ir labākais tajā, ka ir 70, viņa attrauca: “Tas, ka joprojām esmu dzīva!” To pašu viņa atkārtoja arī tad, kad podkāstā “Wiser Than Me” viņai uzdeva identisku jautājumu.
“Ak, Dievs, būt dzīvai,” O’Hara teica, ka tas ir labākais. “Un es par savu vecumu nedomāju, izņemot dažreiz, kad esmu jaunāku cilvēku pulkā, ziniet, strādājot.” Pēc dažām pārdomātām piezīmēm O’Hara iemeta joku: “Dažreiz es domāju — wow, labākajā gadījumā viņi uz mani skatās kā uz kādu mīlīgu vecu dāmu. Es saku — labākajā gadījumā.”
Tad 2025. gada martā, grupas intervijā “Los Angeles Time” kopā ar saviem kolēģiem no komēdijšova “The Studio”, viņai jautāja, vai šajā karjeras posmā viņa jūtas ietekmīgāka. O’Hara uzreiz pajokoja: “Pēdējā laikā pret mani tā arī izturas — vai es mirstu, vai kas?”
Sets Rogens turpināja joku, smejoties teica kolēģei: “Tā mēs gribējām tev pateikt. Šis vīrietis patiesībā ir ārsts. Šī ir viltus intervija.”
Savulaik aktrise atklāja, ka gribētu nomirt smejoties, savu mazbērnu ieskauta, kuri viņai saka: “Nu, laid vaļā jau, vecmāmiņ!”
2019. gadā aktrise pauda: “Spēja smieties par dzīvi un par sevi — vairāk nekā par citiem — ir viena no lielākajām dāvanām, ko esam saņēmuši. Tāpēc, kad vien ir iespēja, es gribu ar to dalīties vai dot to kādam citam.”
Mūžībā aizgājusi kanādiešu aktrise Ketrīna O’Hara miljoniem skatītāju pasaulē asociējas kā Makolija Kalkina mamma pasaulslavenajās Ziemassvētku komēdijās “Viens pats mājās” un “Viens pats mājās 2”. Aktrise nomira no īsas slimības.