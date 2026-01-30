Aizsaulē devusies "Viens pats mājās" zvaigzne Ketrīna O'Hara. Viņa tēloja Makolija Kalkina mammu, aktieris velta aizkustinošus atvadu vārdus
30. janvārī 71 gada vecumā aizsaulē aizgājusi kanādiešu aktrise Ketrīna O’Hara, kas miljoniem skatītāju pasaulē asociējas kā Makolija Kalkina mamma pasaulslavenajās Ziemassvētku komēdijās “Viens pats mājās” un “Viens pats mājās 2”.
Aktrise nomira savās mājās Losandželosā pēc īsas slimības. Pats Kalkins emocionāli reaģējis uz savas "ekrāna mammas" nāvi.
Toronto dzimusī aktrise Ketrina O’Hara savu karjeru sāka komēdijskeču seriālā “Second City Television (1976—84), par ko saņēma “Primetime Emmy” balvu. Viņa bija pazīstama ar lomām komēdijseriālā “Laipni lūdzam Šitskrīkā” (Schitt's Creek, 2015—2020), kā arī filmās “Pēc darba” (1985), “Bītldžūss” (1988), “Viens pats mājās” (1990), “Viens pats mājās 2” (1992) un "Murgs pirms Ziemassvētkiem" (The Nightmare Before Christmas, 1993). Vēl piedalījusies Kristofera Gesta sarakstītajās un režisētajās mokumentālajās filmās “Waiting for Guffman” (1996), “Best in Show” (2000), “A Mighty Wind” (2003) un “For Your Consideration” (2006).
Aktrises pēdējās lomas bija 2025. gadā, piedaloties seriālos “The Studio” un “The Last of Us”.
Aktrises daudzo iegūto godalgu skaitā ir 1982. gada “Primetime Emmy” balva par labāko scenāriju seriāla “Second City Television” sērijām un 2020. gada “Primetime Emmy” balva kā labākajai aktrisei par lomu komēdijseriālā “Laipni lūdzam Šitskrīkā” (Schitt's Creek), par to togad saņemot arī “Zelta globusu”.