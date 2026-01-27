Apledojums izraisa haosu Lietuvā un Polijā: cilvēki slido pa ielām, automašīnas ieslīd grāvjos
Stindzinošs lietus un apledojums pirmdien izraisījis haosu Polijā un daudzos Lietuvas rajonos. Tikmēr ļaudis sociālajos tīklos dalās ar redzēto, par ko pārvērtušās bīstamās ielas un kā apledojušas automašīnas.
Vairāki “Facebook” lietotāji publicējuši video, kurā pēc stindzinošā lietus visu automašīnu pārklāj biezs ledus slānis, ko no stikla nemaz nevar notīrīt.
Cita liecinieki novērojuši, ka pirmdienas pēcpusdienā uz ārkārtīgi slidenā ceļiem nereti automašīnas ieslīdēja grāvī. Ledus pārklātie bīstamie ceļi ir, piemēram, Kauņas, Klaipēdas, Jonavas, Panevēžas rajonos. Tā kā gaisa temperatūra ir tikai daži grādi mīnusā, nokritušās lietus lāses strauji pārvēršas ledū.
Bīstamie laikapstākļi vairākos reģionos likuši mācību iestādēm pieņemt lēmumu, ka drošības labad skolu autobusi otrdien nekursēs, tādējādi bērni varēs mācīties attālināti, vēsta vietējie mediji.
Daži pārgalvnieki gan Lietuvā, gan Polijā demonstrējuši, par kādām slidotavām ir pārvērtušies ceļi.
Polijā sakarā ar bīstamajiem laikapstākļiem mācības atceltas vairāk nekā 300 skolās, iedzīvotāji aicināti bez svarīga iemesla nedoties ceļā, valstī reģistrēts liels skaits ceļu satiksmes negadījumu.
Polijas nacionālais dzelzceļa operators PKP paziņoja, ka vairākos svarīgos maršrutos, ieskaitot no Poznaņas uz Vācijas pilsētu Frankfurti pie Oderas, vilcienu satiksme ir apturēta, bet citos maršrutos vilcieni kursē ar būtisku kavēšanos, vēsta “TVP World”. Kopumā Polijas sinoptiķi pirmdien paziņoja par “melnā ledus” bīstamību 13 no 16 valsts vojevodistēm.