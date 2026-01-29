Ielūzušā zirga glābšana (foto: Klaipėdos Priešgaisrinė Gelbėjimo Valdyba / Facebook)
Paveica brīnumu: Lietuvā izdodas izglābt ledū ielūzušu zirgu
Ziemas laikapstākļi šonedēļ Lietuvā kļuvuši par nopietnu pārbaudījumu dzīvniekiem un to glābējiem. Trešdien Pluņģes ugunsdzēsējiem pat nācās glābt ledū ielūzušu zirgu, vēsta Lietuvas raidsabiedrība LRT.
“Situācija bija īpaši bīstama: liels dzīvnieka svars, auksts ūdens, un katra minūte varēja maksāt dzīvību. Ugunsdzēsēju meistarība un profesionalitāte, koordinēts darbs, piesaistot smagsvara tehniku un iedzīvotāju palīdzību, ļāva paveikt to, kas šķita gandrīz neiespējami – zirgs tika veiksmīgi izvilkts,” teikts Klaipēdas ugunsdzēsības un glābšanas pārvaldes paziņojumā.
Dzīvnieku izglābušie ugunsdzēsēji norāda, ka šādām situācijām iepriekš sagatavoties nav iespējams – tā ir pilnīga improvizācija, izmantojot savas zināšanas, pieredzi un liekot lietā atjautību.