Kanāls "360" jauno sezonu atklās ar humora šovu "Vakars ar Divām. Diāna Zande"
Sagatavojies neaizmirstamam emociju karuselim! Kanāls "360" iesoļo jaunajā sezonā ar vērienu, sniedzot saviem skatītājiem īpašu dāvanu - improvizācijas humora šovu "Vakars ar Divām. Diāna Zande”.
31. janvārī pulksten 22 TV kanālā "360" valdīs smieklu un humora pilna gaisotne, ko radīs viens no Latvijas jaudīgākajiem improvizācijas teātriem “Divas”, kā arī īpaša viešņa – psihoterapeite Diāna Zande! Šis būs brīdis, kad pazūd robežas starp improvizatorēm un skatītājiem, radot svētkus ikvienā viesistabā.
Aizmirstiet par iestudētiem dialogiem vai iepriekš sarakstītiem scenārijiem! Improvizācijas teātris ir viena no aizraujošākajām mākslas formām, kur viss – no pirmā vārda līdz pēdējam žestam – dzimst turpat skatītāju acu priekšā. Iedvesmojoties no zāles enerģijas un mirkļa emocijām, improvizatores Anete Bendika un Elīna Geida, kuras kā “Divas” uz skatuves ir jau vairāk nekā desmit gadus, radīs unikālu TV pieredzi, kas svinīgi ieskandinās kanāla "360" jauno sezonu.
Sezonas atklāšanas vakarā “Divas” uz skatuves satiks īpašo viešņu – harizmātisko psihoterapeiti Diānu Zandi. Šis nebūs parasts šovs, jo Diānas dzirksteļojošā personība kļūs par galveno dzinēju improvizētām ainām un pat negaidītām dziesmām. Skatītājus gaida patiesa intriga, jo Diānai slepeni lūgts paņemt līdzi sev nozīmīgu priekšmetu, kas tiks atklāts tikai uz skatuves, kļūstot par pamatu pilnīgi neprognozējamam sižeta pagriezienam. Vakara gaitā skatītāji redzēs Diānu Zandi kādā vēl neredzētā un drosmīgā lomā – viņa bez jebkādas sagatavošanās tiks "iemesta" 19. gadsimta terapijas kabinetā, kur ainas attīstība būs pilnībā atkarīga no viņas reakcijas ātruma un spēles brīvības. Savukārt vakara noslēgumā notiks kas unikāls – “Divas” un Diāna apvienos spēkus, lai ar humora un improvizācijas palīdzību risinātu pašu skatītāju iesūtītās dzīves situācijas. Šie "nenopietni nopietnie" risinājumi pārtaps dzīvās ainās, liekot gan sirsnīgi pasmieties, gan saskatīt sevi no malas.
Humors šovs "Vakars ar Divām. Diāna Zande” ir dzīva, īsta un asprātīga satikšanās starp māksliniekiem un skatītājiem, kur nekas nav iepriekš zināms un viss ir iespējams. Raidījuma producente Aiga Baikova atklāj: “Improvizācija dzīvajā ir risks un tieši tas padara to patiesu. Izaicinājums bija šo risku nepazaudēt, pārnesot to uz TV ekrānu, bet tieši otrādi – iesaistīt skatītāju tik ļoti, lai viņš jūtas kā daļa no notikuma. “Vakars ar Divām” ir lolots koncepts, kas beidzot ir ieguvis savu formu arī TV.”