FOTO: ieskaties, kā mūziķi lustējās „Muzikālās bankas 2025” aizkulisēs

Pēc krāšņās Latvijas Radio 2 "Muzikālā banka 2025” apbalvošanas ceremonijas Daugavpilī mūziķi un radošā komanda vēl nesteidza doties mājup – aizkulisēs valdīja pacilāta gaisotne, sarunas, smaidi un kopīga svinēšana. Mākslinieki dalījās iespaidos par uzstāšanos, apsveica cits citu ar sasniegumiem un baudīja kopā būšanu pēc emocionāli piesātinātā šova.
Jau ziņots, ka par aizvadītā gada vērtīgāko dziesmu klausītāju un skatītāju balsojumā atzīta Dona kompozīcija "Tuvums”, kas finālbalsojumā ieguva vislielāko atbalstu. Otrajā vietā ierindojās grupas "Sudden Lights" dziesma "Lai tev apnīk skumt”, bet trešo vietu ieņēma Mika Galvanovska izpildītā "Kad izdzisīs”.
Saņemot balvu, Dons pateicās klausītājiem un mūziķiem, uzsverot latviešu valodas nozīmi mūzikā: "Paldies, ka novērtējat mākslinieku darbu, paldies, ka radāt mūziku latviešu valodā un paldies, ka klausāties.”
Kopumā "Muzikālās bankas 2025” finālšovā izskanēja 15 dziesmas, kuras klausītāji sarindoja, apliecinot gan pieredzējušu mākslinieku, gan jauno talantu spēcīgo klātbūtni Latvijas mūzikas ainavā. Kā uzsver Latvijas Radio 2 direktors Kaspars Mauriņš, „Muzikālā banka” ir vide, kurā satiekas mūziķu sniegums, klausītāju atbalsts un latviskās vērtības mūsdienīgā formātā.
Šogad jau 26. reizi notikušais muzikālais notikums Latgales sirdī – Daugavpilī – vēlreiz apliecināja, ka latviešu mūzika spēj aizkustināt, vienot un svinēt kopā, turpinoties arī ārpus skatuves – aizkulisēs, kur emocijas nerimst vēl ilgi pēc pēdējās nots.
„Muzikālā banka 2025” noslēguma ceremonija
