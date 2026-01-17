Sofija Tērnere nespēj pārvarēt psiholoģisko traumu, kas saistīta ar "Troņu spēles" skatīšanos
Aktrise Sofija Tērnere atklāti pastāstījusi par savām sarežģītajām izjūtām saistībā ar seriālu “Troņu spēle” un skaidroja, kāpēc ir norobežojusies no TV šova, kas viņu padarīja par pasaules mēroga zvaigzni. Seriālu viņa vairs nespējot skatīties.
Aktrise, kura atveidoja Sansu Stārku visās astoņās seriāla sezonās, atzina, ka vairs nespēj skatīties šo TV ekranizējumu. Viesojoties Džimija Fellona sarunu šovā, Sofija atklāja, ka pat seriāla slavenās tituldziesmas dzirdēšana izraisa spēcīgas emocijas. Viņa sacīja, ka šī mūzika provocē posttraumatiskā stresa sindromu (PTSS) un liek uz seriālu raudzīties pavisam citādi nekā agrāk.
Uz jautājumu, vai viņa kādreiz pārskata “Troņu spēles” agrāk uzņemtās sērijas, Sofija atbildēja noliedzoši, paskaidrojot, ka reiz skatījusies pirmo sezonu kopā ar vecākiem, taču tas nav turpinājies ilgi. “Nē, es to nespēju skatīties. Vien dzirdot “Troņu spēles” tituldziesmu, man rodas PTSS. Es uz to raugos pilnīgi citādi,” viņa sacīja. Sofija sarunā īsi pieminēja seriāla milzīgo ietekmi uz televīziju un skatītājiem visā pasaulē, pat ja personīgi viņa šodien jūtas no tā distancējusies.
Lai gan aktrise izvairās no seriāla atkārtotas skatīšanās, viņa atzina, ka pilnībā neizslēdz iespēju kādreiz atgriezties Sansas Stārkas lomā.
Sarunas laikā Sofija Tērnere pievērsās saviem nākotnes projektiem, atklājot gaidāmo Laras Kroftas lomu “Amazon Prime” seriālā “Tomb Raider” un ar humoru pieminot intensīvos treniņus, kuriem viņa veltījusi vairākus mēnešus.