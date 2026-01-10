"Pēdējo reizi šādā pozā biju dzemdībās!" Kāpēc komiķe Anete Bendika Tokijā vārtās pa zemi?
Ceļojumu raidījuma "Četri uz koferiem" jubilejas sezonas dalībnieki - Diāna Zande, Anete Bendika, Kašers un Armands Simsons - Japānas brauciena ietvaros devās iepazīt Tokijas iespaidīgākos objektus. Viens no centrālajiem pieturas punktiem bija torņa apmeklējums, kas ar saviem 634 metriem joprojām saglabā pasaules augstākā torņa statusu.
Mēģinājums iemūžināt šo mirkli fotogrāfijās izvērtās par negaidītu fizisku izaicinājumu un jautru kuriozu sēriju. Lai tik milzīgu būvi vispār būtu iespējams ietilpināt viedtālruņa kadrā, grupas biedriem nācās izmantot visai ekstrēmas metodes un akrobātiskas pozas. Sākotnēji kungi, cenšoties nofotografēt dāmas, bija spiesti pat gulties uz asfalta, kas Aneti Bendiku pamudināja atzīt, ka "šī ir jocīgākā fotosesija, kāda man vien ir bijusi".
Drīz vien arī komiķei pašai nācās ieņemt līdzīgu stāvokli uz zemes, lai nofotografētu pārējos ceļabiedrus. Viņa pati ar sev raksturīgo humoru ironizēja par savu visai divdomīgo un neērto pozu, salīdzinot to ar dzemdībām. Pēc tam, kad neparastā fotosesija pie torņa pakājes bija noslēgusies, slavenības drosmīgi mēroja ceļu augšup, lai, pārvarot bailes no augstuma, baudītu Tokijas panorāmu no reibinoša skatpunkta.
