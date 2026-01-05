FOTO: Rīgā izskanējis vērienīgs Raimonda Paula teātra un kino mūzikas koncerts
FOTO: Rīgā izskanējis vērienīgs Raimonda Paula teātra un kino mūzikas koncerts

Aizvadītajā sestdienā, 3. janvārī, "Xiaomi" arēnā norisinājās "Raimonda Paula teātra un kino mūzikas koncerts", kas uz vienas skatuves pulcēja plašu Latvijas populārāko dziedātāju, aktieru un mūziķu loku, izpildot Maestro radītās melodijas.

Koncertprogramma bija veltīta Raimonda Paula bagātīgajam devumam teātra izrādēm un kinofilmām. Muzikālo pavadījumu nodrošināja apvienība "Vintāža".

Pasākumā piedalījās Dailes teātra, Daugavpils teātra un Jaunatnes teātra aktieri. Koncertu kuplināja tautas deju ansambļi "Dzintariņš" un "Ačkups", bērnu vokālais ansamblis "Dzeguzīte", kā arī koris "Anima".

Skatītājus priecēja solisti Ieva Sutugova, Paula Saija, Sandija Dovgāne, Sandija Misika, Krista Keisele, Ilona Bagele, Kristīne Matvejeva, Kristīna Zaharova un Laima Miltiņa-Rode.

Vīru balsis pārstāvēja gan leģendāri estrādes mākslinieki, gan populāri aktieri un jaunās paaudzes dziedātāji – Žoržs Siksna, Viktors Lapčenoks, Normunds Rutulis, Jānis Paukštello, Varis Vētra, Ivo Grīsniņš-Grīslis, Gunārs Kalniņš, Jānis Moisejs, Rihards Lepers, Juris Jope, Miks Galvanovskis, Edijs Klievēns, Mariss Ķirsis un Māris Skrodis.

Tēmas

