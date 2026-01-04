Koncertizrāde "PAULS un KEIŠS. Vīrieši labākos gados. Ar smaidu par sevi un citiem"
Šodien 16:11
FOTO: Raimonds Pauls un Andris Keišs priecē ar īpašu koncertuzvedumu par godu jaunajam gadam
2025. gada 31. decembrī Rīgā, mūzikas namā "Daile" norisinājās koncertizrāde "Pauls un Keišs. Vīrieši labākos gados. Ar smaidu par sevi un citiem".
Mūzikas nama “Daile” neatņemama tradīcija ir sagaidīt skatītājus divpadsmit stundas pirms iestājas pusnakts - ar glāzi dzirkstoša pārsteiguma un īpašu koncertuzvedumu, radot svētku noskaņu jau dienas pirmajā pusē. Šoreiz ar koncertizrādi priecēja maestro Raimonds Pauls un aktieris Andris Keišs.
2026. gadā mūzikas nams “Daile” priecēs skatītājus ar iemīļotām un jaunām koncertprogrammām, tostarp:
- “DISKO ROZE | Gunārs Rozenbergs | Agnese Budovska | Andris Keišs"
- “PAULS un KEIŠS. Vīrieši labākos gados. Ar smaidu par sevi un citiem"
- “BĪSTAMĀ ZONA | Dainis Grūbe un Mārcis Auziņš"
- “Daumants Kalniņš Ziemassvētkos | Zelta laikmeta klasika & Raimonds Pauls”
- “Zigfrīds Muktupāvels | Mono koncerts”
- “STARPBRĪDIS | Andris Keišs 50”
- “ZIEDONIS. LĀCIS. EPIFĀNIJAS”.