Džordžs Klūnijs un viņa sieva Amala Klūnija.
Slavenības
Šodien 19:59
Džordžam Klūnijam piešķirta Francijas pilsonība
Aktierim Džordžam Klūnijam un viņa ģimenes locekļiem piešķirta Francijas pilsonība, liecina "CNN", atsaucoties uz oficiāliem valdības dokumentiem.
Sestdien publicētajā oficiālajā paziņojumā, kurā uzskaitīti jaunie Francijas pilsoņi, tika iekļauts arī Klūnijs – kā arī viņa sieva Amala Klūnija un viņu bērni Aleksanders un Ella.
Klūnijs paturējis arī ASV pilsonību.
Aktieris februārī intervijā "New York Times" atklāja, ka viņam ļoti patīk dzīvot Francijā.
“Augot Kentuki, viss, ko es gribēju, bija aizbēgt no fermas, aizbēgt no šīs dzīves,” sacīja Klūnijs. “Bet te nu es atkal esmu. Es braucu ar traktoru un daru visas šīs lietas. Tas ir labākais veids, kā dzīvot normālu dzīvi.”