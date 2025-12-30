Džordžam Klūnijam piešķirta Francijas pilsonība
foto: Vida Press
Džordžs Klūnijs un viņa sieva Amala Klūnija.
Slavenības

Džordžam Klūnijam piešķirta Francijas pilsonība

Izklaides nodaļa

Jauns.lv

Aktierim Džordžam Klūnijam un viņa ģimenes locekļiem piešķirta Francijas pilsonība, liecina "CNN", atsaucoties uz oficiāliem valdības dokumentiem.

Džordžam Klūnijam piešķirta Francijas pilsonība...

Sestdien publicētajā oficiālajā paziņojumā, kurā uzskaitīti jaunie Francijas pilsoņi, tika iekļauts arī Klūnijs – kā arī viņa sieva Amala Klūnija un viņu bērni Aleksanders un Ella.

Klūnijs paturējis arī ASV pilsonību.

Aktieris februārī intervijā "New York Times" atklāja, ka viņam ļoti patīk dzīvot Francijā.

“Augot Kentuki, viss, ko es gribēju, bija aizbēgt no fermas, aizbēgt no šīs dzīves,” sacīja Klūnijs. “Bet te nu es atkal esmu. Es braucu ar traktoru un daru visas šīs lietas. Tas ir labākais veids, kā dzīvot normālu dzīvi.”

Tēmas

ASVDžordžs KlūnijsFrancijaAmala KlūnijaCNN

Citi šobrīd lasa