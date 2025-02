Džordžs Klūnijs sācis nodarboties ar lauksaimniecību

63 gadus vecais aktieris un režisors atklāja savas dzīves detaļas, runājot par savu sievu Amalu Klūniju un viņu septiņus gadus vecajiem dvīņiem Aleksandru un Ellu intervijā ar “The New York Times”, vēsta "CNN". Viņam ir mājās Anglijā, kā arī mājas netālu no viņa ģimenes Kentuki, taču šobrīd viņa dzīvesvieta ir ferma Francijā. “Augot Kentuki, viss, ko es gribēju, bija aizbēgt no fermas, aizbēgt no šīs dzīves,” sacīja Klūnijs. “Bet te nu es atkal esmu. Es braucu ar traktoru un daru visas šīs lietas. Tas ir labākais veids, kā dzīvot normālu dzīvi.”