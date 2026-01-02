Enrike Iglesiass un Anna Kurņikova pirmo reizi parāda visus četrus bērnus
Spāņu dziedātājs Enrike Iglesiass un bijusī krievu tenisiste Anna Kurņikova nesen sagaidījuši pasaulē savu ceturto bērnu un pirmo reizi parādījuši visas atvases kopā vienā fotogrāfijā.
Enrike Iglesiass un Anna Kurņikova gada izskaņā kļuva par vecākiem vēl vienam mazulim un šobrīd ar lielu mīlestību izbauda ģimenes pieaugumu. 44 gadus vecā tenisiste vietnē “Instagram” publicējusi pirmo fotogrāfiju, kurā redzami visi pāra bērni vienā kadrā.
“Mani saulstariņi,” Kurņikova rakstīja pie attēla, to papildinot ar četrām emocijzīmju sirsniņām. Fotogrāfijā redzams pāra jaundzimušais, kurš mierīgi guļ šūpulītī, bet aiz viņa stāv trīs vecākie bērni – Mērija, Lūsija un Nikolass.
Pāris, kurš ir attiecībās kopš 2001. gada, ilgu laiku turēja noslēpumā faktu par Annas ceturto grūtniecību. Bet gada izskaņā Kurņikova savos “Instagram” stāstos padalījās ar mazuļa fotogrāfiju, neatklājot ne bērna dzimumu, ne vārdu.
Pēc jaunākās fotogrāfijas publiskošanas, kur redzami visi četri pāra bērni vienkopus, fani nekavējoties pārpludināja komentāru sadaļu, sajūsminoties par brīdi, kurā visas Kurņikovas un Iglesiasa atvases pirmo reizi pozē kopīgai fotogrāfijai.
Lai gan pāris lielākoties savu privāto dzīvi sargā no publikas uzmanības, hita “Heartbreaker” izpildītājs vairākās intervijās atzinis, ka viņam visvairāk patīk atpūsties, pavadot laiku kopā ar saviem mazajiem bērniem.