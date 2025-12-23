Zvaigžņotais pāris ir kopā jau 23 gadus.
Slavenības
Šodien 10:16
Enrike Iglesiass un Anna Kurņikova sagaidījuši ceturto bērnu
Dziedātājs Enrike Iglesiass un bijusī tenisiste Anna Kurņikova 17. decembrī sagaidījuši pasaulē nākam savu ceturto kopīgo bērnu.
Pāris, kas ir kopā jau 23 gadus un audzina bērnus Lūsiju, Nikolasu un Mēriju, ar priecīgo ziņu pirmdien dalījās vietnē “Instagram”, publicējot sirsnīgu jaundzimušā fotogrāfiju. Mazulis bija ietinies sedziņā un mierīgi gulēja, bet blakus atradās brūna sliņķa rotaļlieta. “Mana saulīte 12.17.2025,” pie fotogrāfijas parakstā rakstīja Anna.
Enrike un Anna pagaidām nav atklājuši mazuļa vārdu vai dzimumu un ir zināmi ar to, ka ļoti sargā savas ģimenes privāto dzīvi.
Fani steidza apsveikt pāri komentāru sadaļā – kāds rakstīja: “Apsveicu ar šo ceturto mazo brīnumu,” bet cits piebilda: “Neticami priecājos par jums abiem. Ģimene turpina augt.”