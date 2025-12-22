Meganas Mārklas tēvs pēc smagas operācijas lūdz ziedojumus ārstēšanai
Saseksas hercogienes Meganas Mārklas tēvs Tomass Mārkls ir izveidojis tiešsaistes ziedojumu vākšanas lapu, lai lūgtu palīdzību medicīnisko izdevumu segšanai pēc nesenajām nopietnajām veselības problēmām.
Pašlaik viņš internetā lūdz atbalstu ārstēšanās izmaksu segšanai, jo viņa veselības apdrošināšana tās nekompensē. "GoFundMe" kampaņu 7. decembrī izveidoja viņa dēla Tomasa Mārkla jaunākā draudzene Sallija Prestona, lai savāktu līdzekļus ārstēšanai un atveseļošanās procesam. Sākotnēji noteiktais mērķis bija gandrīz 6000 ASV dolāru.
Ziedojumu lapas aprakstā teikts:“Tomass Mārkls vecākais nesen piedzīvoja neatliekamu operāciju, kuras rezultātā tika amputēta viena viņa kāja. Šī postošā operācija nebija plānota — tā bija dzīvību glābjoša rīcība pēc pēkšņas medicīniskas krīzes. Tagad Tomasu sagaida ilga un sarežģīta atveseļošanās ar ievērojamiem medicīniskās aprūpes un aprūpes izdevumiem.”
Mārkla dēls par tēva pārdzīvoto pastāstīja laikrakstam “Mirror”, sakot: “Cilvēki pamazām ziedo, un katrs sīkums palīdz. Paldies Dievam, ka tas nenotika ASV bez apdrošināšanas — tur tie būtu simtiem tūkstošu dolāru. Šeit, visticamāk, summa sasniegs ap 20 tūkstošiem. Es gandrīz nejokoju, kad citudien runāju par nieres pārdošanu.”
Saseksas hercogiene Megana Mārkla no sava tēva ir atsvešinājusies kopš laulībām ar princi Hariju 2018. gadā. Tiek uzskatīts, ka tēva hospitalizācijas laikā viņa pēc gadiem ilgas nesarunāšanās tomēr ir mēģinājusi ar viņu sazināties.