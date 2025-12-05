Meganas Mārklas tēvam amputēta kāja
Tiek ziņots, ka Meganas Mārklas tēvam, Tomasam Mārklam, nācies veikt dzīvību glābjošu operāciju, kuras laikā viņam amputēta kāja.
81 gadu vecais Mārkls tika steidzami nogādāts slimnīcā, kur trešdien viņam veica trīs stundas ilgu procedūru, amputējot kreiso pēdu un apakšstilbu pēc tam, kad asinsrites traucējumu dēļ ekstremitāte bija kļuvusi zila un melna.
Par šo notikumu paziņoja viņa dēls Tomass jaunākais, kurš sniedza arī jaunāko informāciju par tēva veselības stāvokli. Viņš laikrakstam “Daily Mail” sacīja: “Mans tēvs ir ļoti drosmīgs. Viņa pēda kļuva zila, pēc tam melna. Tas notika ļoti ātri. Es aizvedu viņu uz vietējo slimnīcu, kur veica pārbaudes un ultrasonogrāfiju, un teica, ka kāja jāamputē.”
Viņš piebilda: “Nebija citu variantu. Man tika pateikts, ka kāja jānoņem — tas bija dzīvības vai nāves jautājums.”
Bijušais televīzijas apgaismojuma speciālists operāciju veica Filipīnās, kur viņš šā gada sākumā pārcēlās uz dzīvi.
Tomasam vecākajam ir sarežģītas attiecības ar meitu Meganu, un viņš iepriekš runājis par “sāpēm”, ko radījusi viņu atsvešināšanās pēc viņas laulībām ar princi Hariju. Viņš nekad nav saticis savus mazbērnus Ārčiju un Lilibetu, un meitas kāzu dienā viņu līdz altārim nepavadīja; šos pienākumus uzņēmās toreizējais princis Čārlzs.
Nav zināms, ka Megana būtu sazinājusies ar ģimeni pēc tēva veselības krīzes. Tomass vecākais joprojām ir smagā stāvoklī slimnīcā un tuvākajās dienās gaida papildu operāciju.
Tomass jaunākais piebilda: “Viens no ārstiem teica, ka nākamās divas vai trīs dienas ir kritiskas. Viņa kreisā kāja ir amputēta zem ceļgala. Ārsti bažījās par infekcijas izplatīšanos — sepsi vai gangrēnu. Audi bija melni un miruši. Nebija citu opciju. Vai nu: “mums jāoperē tūlīt un jānoņem kāja, vai arī viņš var nomirt”. Tā bija dzīvībai bīstama situācija.”
Mārkls, kurš kopš meitas laulībām ar Saseksas hercogu 2018. gadā ir atsvešinājies no Meganas, jau vairākus gadus saskaras ar veselības problēmām.
Pirms hercogu kāzām viņam bija divi sirdslēkmes, bet 2022. gadā viņš pārcieta insultu, pēc kura kādu laiku nespēja runāt.
Mārkla otra meita Samanta, 61 gadu veca, sacīja, ka tēva veselību ir ietekmējusi pēdējo gadu emocionālā spriedze. Viņa sacīja: “Viņš ir stiprs cilvēks, bet viņam nācies daudz izciest. Es lūdzu par to, lai viņš būtu pietiekami stiprs, lai to pārvarētu.”