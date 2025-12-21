Svētku sacensība karaliskajā ģimenē? Megana Mārkla publisko jaunu ģimenes foto dažas stundas pēc Keitas Ziemassvētku kartītes
Saseksas hercogiene Megana Mārkla vietnē “Instagram” dalījusies ar sirsnīgu ģimenes fotogrāfiju.
Megana Mārkla pārsteigusi fanus, publicējot jaunu attēlu kopā ar īpašu Ziemassvētku vēstījumu. Mīlīgajā ģimenes foto redzams princis Harijs, kurš saudzīgi ietver prinča Ārčija seju, kamēr Megana pieliecas, lai turētu princeses Lilibetas rokas.
Paraksts pie foto vēstīja: “Priecīgus svētkus! No mūsu ģimenes – jūsu ģimenei.” Meganas ieraksts parādījās vien dažas stundas pēc tam, kad princese Ketrīna bija publiskojusi savas ģimenes 2025. gada Ziemassvētku kartīti.
Velsas princis un princese ikgadējā Ziemassvētku kartītē redzami kopā ar saviem bērniem — princi Džordžu (12), princesi Šarloti (10) un princi Luisu (7). Fotogrāfiju, ko šā gada pavasarī uzņēmis fotogrāfs Džošs Šinners, karaļpāra sociālo tīklu kontos publiskoja ceturtdien, 18. decembrī. Attēlā ģimene redzama sēžam pļavā, kas pilna ar narcisēm. Viljams un Luiss tērpušies saskaņotos tumši zaļos džemperos un zilās džinsu biksēs, savukārt Šarlote, atbalstījusi galvu uz tēva pleca, valkā zaļu džemperi un šalli.
Pirms šīs ģimenes fotogrāfijas publicēšanas Megana jau bija izlaidusi savu ikgadējo oficiālo Ziemassvētku kartīti. Tajā bija redzama fotogrāfija, kurā Megana un Harijs sadevušies rokās Invictus spēļu laikā Kanādā. Oficiālajā kartītē viņu bērni nebija redzami.
Publiskajā Ziemassvētku kartītē bija rakstīts: “Prinča Harija un Meganas, Saseksas hercoga un hercogienes, kā arī Archewell biroja vārdā novēlam jums ļoti priecīgus svētkus un laimīgu Jauno gadu.”