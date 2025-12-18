Sirsnīgs svētku mirklis: Keita Midltone un princis Viljams dalās ar Ziemassvētku ģimenes foto
Gada gaišākajā laikā princese Keita Midltone un princis Viljams dalās ar īpašu ģimenes mirkli — Ziemassvētku kartītes fotogrāfiju, kas atklāj viņu ģimenes tuvību, siltumu un kopā būšanas prieku.
Velsas princis un princese ikgadējā Ziemassvētku kartītē redzami kopā ar saviem bērniem — princi Džordžu (12), princesi Šarloti (10) un princi Luisu (7). Fotogrāfija, ko 2025. gada aprīlī uzņēmis fotogrāfs Džošs Šinners, tika publiskota ceturtdien, 18. decembrī, karaļpāra sociālo tīklu kontos.
Attēlā ģimene redzama sēžam pļavā, kas pilna ar narcisēm. Viljams un Luiss tērpušies saskaņotos tumši zaļos džemperos un zilās džinsu biksēs, savukārt Šarlote, kas atbalsta galvu uz tēva pleca, valkā zaļu džemperi un šalli.
Lai gan Velsas princis un princese Ziemassvētku kartītēm parasti izvēlas jaunu ģimenes portretu, pagājušajā gadā viņi atkāpās no ierastā formāta, publiskojot kadru no video, kas bija izlaists dažus mēnešus iepriekš. Tajā redzama ģimene, pavadot laiku dabā, un ar šo video Keita paziņoja, ka pēc martā izteiktās ziņas par onkoloģiskās ārstēšanas uzsākšanu ir pabeigusi ķīmijterapiju. 2025. gada sākumā viņa dalījās ar priecīgo vēsti, ka slimība ir remisijā.
Velsas prinča un princeses ģimene pēdējo reizi kopā publiski bija redzama piektdien, 5. decembrī, Keitas ikgadējā labdarības pasākumā “Together at Christmas”, kas šogad notika jau piekto reizi. Džordžs, Šarlote un Luiss, kā ierasts pēdējos gados, piedalījās pasākumā kopā ar vecākiem, atbalstot mātes rīkoto Ziemassvētku koncertu.
Sagaidāms, ka ģimene vēlreiz parādīsies sabiedrībā Ziemassvētku dienā, ievērojot ikgadējo tradīciju doties uz dievkalpojumu baznīcā.
Ziemassvētku maģija karaliskajā ģimenē: mirkļi, kas apbūra internetu
Karaliskās ģimenes fani sajūsminājušies par sirsnīgiem mirkļiem starp Keitu un viņas trim bērniem ikgadējā Ziemassvētku koru dievkalpojumā Vestminsteras abatijā.