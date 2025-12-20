Diāna Zande ceļojumā izplūst asarās kāda ļoti savdabīga iemesla dēļ
Šova "Četri uz koferiem" komanda Japānā saņem dienas uzdevumu, kura neizpildīšanas gadījumā kopīgais maciņš ciestu 200 eiro lielu zaudējumu.
is uzdevums raisa manāmu nervu sasprindzinājumu psihoterapeitei Diānai Zandei. Kamēr trīs no četrotnes – multimākslinieks Kašers, TV personība Armands Simsons un stand-up komiķe un aktrise Anete Bendika – Japānas ceļojumā izmēģina spēkus uzdevuma izpildē, Diāna nespēj valdīt asaras.
Pārējie grupas dalībnieki diezgan pārliecinoši un labi tiek galā ar uzdevuma izpildi – katram pusminūti bez apstājas jāritina “yoyo”. Redzot viņu panākumus, psihoterapeite pēkšņi sāk raudāt, saskaroties ar tā saukto lampu drudzi. Armands Simsons cenšas viņu nomierināt, sakot: "Viss taču ir kārtībā! Tikai saņemies! Nemīz, būs labi!"
Lai mazinātu radušos psiholoģisko spriedzi, Diāna izmanto sev raksturīgas psihoterapeites metodes. Ar Simsona palīdzību viņa bez grūtībām izpildīja visai sarežģītu "svecītes" vingrojumu. Šo unikālo stresa noņemšanas pieeju atzinīgi novērtē Anete: "Oho, kas par iesildīšanos! Šitā ir psihodēlija!"
Tomēr ar grupas biedru atbalstu uzdevums paveikts teju perfekti, un visa četrotne priecīgi gavilē. Un Diāna atzīst, ka pēc uzdevuma jutusies kā varone.
