“Pilnīga liekulība!” - “Coldplay” skandālā iesaistītā Kristīna Kabota atklāti kritizē Gvinetu Paltrovu
Uzņēmuma “Astronomer” bijusī personāla vadītāja Kristīna Kabota nesen sniegusi ekskluzīvu interviju saistībā ar grupas “Coldplay” koncertā iemūžināto skandalozo “skūpstu kameras” starpgadījumu, kurā viņa tika pieķerta mīlināmies ar savu priekšnieku. Skarbus vārdus Kabota veltījusi arī aktrisei Gvinetai Paltrovai.
Jau vēstīts, ka vairākus mēnešus pēc kaislīgā mirkļa uz lielā ekrāna Kristīna Kabota sniegusi interviju laikrakstam “The New York Times”. Tajā viņa uzsvēra, ka viņai nav bijušas seksuālas attiecības ar tā laika uzņēmuma “Astronomer” izpilddirektoru Endiju Baironu. “Es pieņēmu sliktu lēmumu — iedzēru pāris dzērienus, dejoju un uzvedos neatbilstoši kopā ar savu priekšnieku,” atzina Kabota.
Tāpat Kabota nebija starp tiem, kas smējās par jokpilno reklāmu, kurā galveno lomu atveidoja “Coldplay” solista Krisa Mārtina bijusī sieva Gvineta Paltrova un kas bija veltīta skandālam, kurš šī gada sākumā apgrieza kājām gaisā Kabotas personīgo un profesionālo dzīvi.
Kabota kritizēja Paltrovu par iesaistīšanos interneta skandālā. “Es biju liela viņas uzņēmuma [Goop] cienītāja — tas šķita vērsts uz sieviešu iedrošināšanu,” sacīja Kabota. “Un tad viņa izdara ko tādu. Es nodomāju: kā viņa tā drīkst pēc visa tā, ko pati piedzīvoja saistībā ar apzināto šķiršanos? Pilnīga liekulība.” Protestējot Kabota esot atbrīvojusies no visiem Goop produktiem.
Kā zināms, 53 gadus vecā Paltrova pastiprināto sabiedrības uzmanību izmantoja, piedaloties reklāmā, kuru uzņēmums publicēja 25. jūlijā. “Esmu pieņemta darbā uz ļoti īsu laiku, lai runātu vairāk nekā 300 "Astronomer" darbinieku vārdā,” Paltrova sacīja video, kuru noskatījās miljoniem cilvēku.