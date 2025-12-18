No “skūpstu kameras” līdz karjeras sagruvumam: vai “Coldplay” skandāla varoņi ir kopā?
Viens no 2025. gada lielākajiem skandāliem neapšaubāmi saistīts ar grupas “Coldplay” “skūpstu kameras” starpgadījumu, kad uz lielā ekrāna mīlināmies tika iemūžināti precētais uzņēmuma “Astronomer” izpilddirektors Endijs Bairons un uzņēmuma personāla vadītāja Kristīna Kabota.
Pēc iemūžinātā neveiklā brīža tika ziņots, ka Kristīna Kabota iesniegusi šķiršanās pieteikumu no vīra Endrjū Kabota. Arī Bairona laulība izjuka uzreiz pēc skandāla — viņa sieva Megana nekavējoties iesniedza šķiršanās pieteikumu. Abi arī pameta uzņēmumu, kurā strādāja.
Beidzot, vairākus mēnešus pēc kaislīgā mirkļa uz lielā ekrāna, Kristīna Kabota pārtraukusi klusēšanu. Kabota, kura ilgi svārstījās, vai runāt publiski par notikušo, galu galā piekrita sniegt interviju laikrakstam “The New York Times”.
Viņa uzsvēra, ka viņai nav bijušas seksuālas attiecības ar Baironu, apgalvojot, ka līdz pat tai naktij viņi pat ne reizi nebija skūpstījušies.
“Es pieņēmu sliktu lēmumu — iedzēru pāris dzērienus, dejoju un uzvedos neatbilstoši kopā ar savu priekšnieku,” viņa sacīja, piebilstot, ka “tas tomēr nav nekas nebūtisks”.
Vienlaikus Kabota uzskata, ka ir uzņēmusies atbildību par notikušo un faktiski upurējusi savu karjeru. “Tā ir cena, ko izvēlējos samaksāt,” viņa teica. “Es gribu, lai mani bērni zina — cilvēki var kļūdīties un pat smagi kļūdīties, bet par to nevajadzētu draudēt ar nāvi.”
Kabota stāstīja, ka viņa un Bairons “stilistiski saskanējuši” jau intervijas laikā, kad viņa 2024. gada vasarā kandidēja darbam uzņēmumā “Astronomer”. Pēc pieņemšanas darbā novembrī viņi sākuši sazināties katru dienu — dažkārt pat trīs reizes dienā. Pavasarī Kabota, tolaik personāla vadītāja, apgalvo, ka viņu ar Baironu — toreizējo uzņēmuma izpilddirektoru — satuvināja tas, ka abi pārdzīvoja attiecību šķiršanos, kas “vēl vairāk stiprināja saikni”. Viņai ātri izveidojās “spēcīgas jūtas”, un viņa sāka fantazēt par romantiskām iespējām, tomēr apzinājās, ka profesionālo attiecību dēļ nedrīkst “aizrauties pārāk tālu”.
Viņa pastāstīja, ka brīdī, kad jūlijā uzaicināja Baironu uz “Coldplay” koncertu Bostonā kā savu pavadoni, viņai jau bija izveidojusies pilnvērtīga simpātija. Tomēr tas nebija randiņš — koncertu viņi apmeklēja kopā ar viņas tuviem draugiem. Kabota atzina, ka abi iedzēruši pa pāris tekilas kokteiļiem, un koncerta gaitā sākuši izskatīties kā pāris. Bairons dejojis aiz viņas, līdz viņa satvērusi viņa rokas un apvijusi tās ap sevi.
Tieši tajā brīdī kamera pavērsās uz viņiem, un viņu intīmā apskāviena attēls tika parādīts uz lielā ekrāna. Kad pāris pamanīja, ka redzami uz ekrāna, Bairons izsaucās: “Pie velna, tas esmu es,” un uzreiz paslēpās no kameras, kamēr Kabota, atzīstot, ka “tas ir neērti”, aizklāja seju.
“Es biju tik ļoti samulsusi un satriekta,” Kabota sacīja laikrakstam. “Es esmu personāla vadītāja, bet viņš — izpilddirektors. Tas ir tik banāli un tik slikti.”
Viņa pastāstīja, ka abi ar Baironu nekavējoties sagatavojuši e-pastu uzņēmuma valdei, taču brīdī, kad nospieduši “nosūtīt”, video jau bija izplatījies visur. Valde uzsāka izmeklēšanu, kuras rezultātā gan Bairons, gan Kabota — abi tobrīd vēl juridiski precējušies — tika atstādināti no amata.
Septembrī Kabotas vīrs Endrū Kabots atklāja, ka pāris bija mierīgi šķīries jau vairākas nedēļas pirms koncerta. Oficiālu šķiršanās prasību Kabota iesniedza augusta vidū. Nav skaidrs, kādas šobrīd ir Bairona attiecības ar sievu Meganu Keriganu, taču viņa uzreiz noņēma laulības uzvārdu no savas Facebook lapas un vēlāk dzēsa kontu pavisam.
Kabota atzina, ka viņa un Bairons visu vasaru uzturējuši kontaktu, tomēr beigās vienojušies, ka saziņas pārtraukšana ir vienīgais veids, kā abiem dot iespēju virzīties tālāk.