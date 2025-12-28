VIDEO: 90. gadu seriālu elki - kā viņi izskatās tagad
Daudzi no mums atceras 90. gadu seriālus, kas radīja pirmos varoņus, modes etalonus un iepazīstināja ar aktieriem, kurus atceramies vēl šodien.
No noslēpumainā Džeroda un atjautīgā Makgaivera līdz drosmīgajai Ksenai un nemirstīgajam Kalnietim — šie tēli iekaroja skatītāju sirdis arī Latvijā. Kā klājas aktieriem, kuri tos iedzīvināja?
Maikls T. Vīss – Džerods no “Emulatora”
Viens no 90. gadu populārākajiem seriāliem, arī Latvijā, bija “Emulators” — stāsts par noslēpumaino Džerodu, kurš spēja iejusties jebkuras profesijas cilvēka lomā.
Seriāls kļuvis par kulta klasiku — tas tika demonstrēts no 1996. līdz 2000. gadam un izcēlās ar oriģinālu sižetu, apvienojot detektīvu, mistēriju un psiholoģisko drāmu.
Pēc seriāla beigām Maikls T. Vīss turpināja darbu kino un televīzijā, strādājot arī kā balss aktieris un vizuālais mākslinieks.
Lorenso Lamass – Reno Reinss no “Renegāta”
90. gados seriāls “Renegāts” ar Lorenso Lamasu titullomā bija viens no populārākajiem arī Latvijā, padarot aktieri par īstu siržu lauzēju. Plašāku atpazīstamību Lamass ieguva jau ar lomu seriālā “Falcon Crest”, taču visvairāk fanu atmiņās palicis kā Reno Reinss no “Renegāta”.
Arī mūsdienās 67 gadus vecais aktieris turpina filmēties, galvenokārt neatkarīgos projektos, un interese par viņu atkal pieaug līdz ar seriāla popularitātes atdzimšanu.
Ričards Dīns Andersons – Makgaivers no seriāla ar tādu pašu nosaukumu
Seriāls “Makgaivers”, kura pirmizrāde notika 1985. gadā, ātri kļuva par vienu no populārākajiem piedzīvojumu seriāliem un bija ļoti iecienīts arī Latvijā. Galveno varoni Angusu Makgaiveru atveidoja Ričards Dīns Andersons, kurš izcēlās ar atjautību un spēju izkļūt no briesmām bez ieroču lietošanas.
Seriāls ilga septiņas sezonas, bet 2016. gadā piedzīvoja arī rimeiku, kas fanu vidū nespēja aizēnot oriģinālu. Mūsdienās 75 gadus vecais Andersons vairs aktīvi nefilmējas, dodot priekšroku mierīgai dzīvei, ģimenei un labdarībai.
Lūsija Lovlesa kā Ksena no “Ksena: Karotāju princese”
Seriāls “Ksena: Karotāju princese” bija viens no ikoniskākajiem 90. gadu piedzīvojumu seriāliem, kas guva milzīgu popularitāti arī Latvijā. No 1995. līdz 2001. gadam skatītājus aizrāva drosmīgās un spēcīgās Ksenas stāsts.
Galveno lomu atveidojusī Jaunzēlandes aktrise Lūsija Lovlesa arī pēc seriāla beigām palikusi aktīva kino un televīzijā, piedaloties tādos projektos kā “Spartacus” un “My Life Is Murder”. Viņa joprojām ir iemīļota fanu vidū un bieži sastopama Comic-Con pasākumos.
Adrians Pols – Dankans no “Kalnieša”
Seriāls “Kalnietis” 90. gados bija viens no populārākajiem fantāzijas piedzīvojumu seriāliem un padarīja aktieri Adrianu Polu par starptautisku zvaigzni. Seriāls tika pārraidīts arī Latvijā un sekoja nemirstīgā karotāja Dankana Meklauda stāstam.
Šodien 66 gadus vecais Adrians Pols joprojām ir aktīvs — viņš darbojas kino un televīzijā, piedalās fanu pasākumos un izskatās teicamā formā.