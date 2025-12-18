Armands Simsons neslēpj, ka kultūras pasākumu laikā mēdz iemigt
Ceļojumu šovā “Četri uz koferiem” komiķe Anete Bendika, psihoterapeite Diāna Zande, multimākslinieks Kašers un TV personība Armands Simsons iepazīst Japānu visā tās krāšņumā. Anete ceļabiedrus aizved uz geišu priekšnesumu, piepildot vienu no saviem bērnības sapņiem. Arī Armandam Simsonam šis baudījums bija gluži kā sapnis, saldi iemiegot priekšnesuma laikā.
Vēsturiski geišas, kuras pārvalda tējas ceremonijas, dejas mākslu un klasisko instrumentu spēli, bija pieejamas tikai sabiedrības elitei. Anetei šī tikšanās bija emocionāls virsotnes punkts, ko viņa raksturo šādi: "Man tas visu mūžu bijis kā mītiskais tēls, kurš bijis ar mani prātā." Viņa vēlējās šajā maģiskajā sajūtā dalīties ar visu grupu, cerot, ka arī pārējie sajutīs to pašu burvību.
Pirms došanās iekšā komanda saņēma stingrus norādījumus par etiķeti: nekādu pieskārienu vai apskāvienu japāņu dāmām. Armands instruktāžai piekrita ar pārliecinošu: "Es sapratu!". Tikmēr Diāna Zande sev rezervēja vietu pašā priekšplānā, lai nepalaistu garām nevienu detaļu, atzīstot: "Pirmajā rindā ir sajūta tā kā bērnam, jo visu tik labi var redzēt!"
Lai gan Anete cerēja uz kopīgu estētisko baudījumu, Simsona reakcija bija krasi atšķirīga... Un, redzot ceļabiedru guļam, Anete vēlāk ar ironiju piebilda: "Armands noķēra meditatīvu pieredzi, vai ne?" Pats Armands notikušā nekautrējās, paskaidrojot, ka šāda snauda viņam nav nekas svešs: "Tas nav nekas neierasts, teātros arī es tā daru. Man tā miegs uznāca...bet geiša bija smuka!"
