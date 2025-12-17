Slavenā režisora Roba Rainera dēlam par vecāku slepkavību draud nāvessods
Losandželosas prokurori izvirzījuši Nikam Reineram apsūdzības slepkavībā par viņa vecāku – Holivudas režisora Roba Reinera un viņa sievas Mišelas – nāvi.
Kā paziņoja apgabala prokurors Neitans Hokmens, Nikam Reineram izvirzītas divas pirmās pakāpes slepkavības apsūdzības ar īpašu kvalificējošu apstākli – vairāku slepkavību izdarīšanu. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, viņam var tikt piespriests mūža ieslodzījums bez iespējas pretendēt uz pirmstermiņa atbrīvošanu vai arī nāvessods.
Hokmens norādīja, ka Reiners tiks nogādāts tiesā, lai oficiāli stātos apsūdzību priekšā un izteiktu savu vainas atzīšanu vai noliegumu, tiklīdz cietuma amatpersonas viņu atzīs par medicīniski spējīgu piedalīties procesā.
Jau ziņots, ka svētdien, 14. decembrī, savās mājās Losandželosā tika atrastas slavenā ASV režisora Roba Reinera un viņa sievas Mišelas mirstīgās atliekas. Varas iestādes saņēma izsaukumu uz režisora mājvietu svētdien ap plkst. 15.30, un, ierodoties notikuma vietā, konstatēja 78 gadus vecā Roba un 68 gadus vecās Mišelas nāvi.
Dažas stundas pēc baisajām slepkavībām likumsargi aizturēja pāra dēlu Niku. Likumsargi viņu atrada Ekspozīcijas parkā, kas atrodas netālu no Dienvidkalifornijas Universitātes studentu pilsētiņas.
Vairāki avoti norāda, ka Niks un viņa vecāki naktī pirms slepkavībām kopīgi apmeklēja Ziemassvētku ballīti slavenā ASV komiķa un raidījuma vadītāja Konana O'Braiena mājās. Niks un Robs ballītē esot pamatīgi sastrīdējušies, un pēc strīda Robs un Mišela ballīti pameta.
Apsūdzībās ietverta arī “īpaša norāde”, ka Reiners noziegumā izmantojis nazi. Otrdien notikušajā preses konferencē Hokmens sacīja, ka vēl nav pieņemts lēmums par to, vai prokuratūra pieprasīs nāvessodu.
Sākotnēji bija paredzēts, ka viņš otrdien stāsies tiesneša priekšā uz apsūdzības nolasīšanas sēdi, taču tā tika pārcelta.
Holivuda sēro par slavenā režisora Roba Rainera un viņa sievas nāvi
Režisors Robs Rainers dzimis Bronksā, Ņujorkas štatā, 1947. gadā. Viņa tēvs bija leģendārais komiķis Karls Rainers, bet māte — aktrise un ...