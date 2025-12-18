Advokāti saslimst, bērns jāpieskata... Artusa Kaimiņa tiesas sāga turpinās
Ja nu kādam aizejošajā gadā nav veicies, tad Artusam Kaimiņam – vismaz ar tiesvedību kriminālprocesā, kurā viņš apsūdzēts pēc Krimināllikuma 217. panta pirmās daļas par grāmatvedības dokumentu viltošanu laikā, kad veidoja raidījumu "Suņu būda".
Pēc vairākkārtējas atlikšanas 11. decembrī paredzētā tiesas sēde, kurā bija plānots vēlreiz uzklausīt iesaistītās puses, proti, Artusu Kaimiņu un apsūdzības uzturētāju, atkal nenotika, jo uz sēdi nebija varējusi ierasties valsts nozīmētā Kaimiņa aizstāve Faila Abbasova. Pirms tam gluži tāpat Kaimiņam nepaveicās ar citu zvērināto advokātu – Edgaru Goltu, kas tiesas sēdes dienā nonāca slimnīcā. Savukārt Goltu valsts bija nozīmējusi pēc tam, kad Kaimiņš atteicās no advokāta, kuru bija nolīdzis pats.
Lai arī 11. decembra sēde nenotika, Kaimiņš, kā jau aktieris, nelaida garām iespēju izpausties monologā, vainojot tiesu par “sūdzēšanos” Zvērinātu advokātu kolēģijai, ka Golta slimības dēļ tiek kavēts tiesas process. Rezultātā kolēģija nozīmējusi Kaimiņam jaunu aizstāvi, kas, kā bija noprotams, apsūdzētajam nepavisam nav paticis. Tiesai viņš visai augstprātīgi un uzstājīgi pārmeta: “Mēs ar Golta kungu rūpīgi gatavojāmies tiesas sēdei, jo jūs kā tiesneši noteikti zināt, ka ielēkt braucošā vilcienā svešam advokātam, kas vispār nav lietā iekšā, prasa pamatīgu sagatavošanos un materiālu izpēti. Un tad man tika nozīmēts jauns aizstāvis – Faila Abbasova, ar kuru mēs atkal sākām šo skrejošā vilciena noķeršanas maratonu.” Artuss arī pārmeta tiesai, ka jau iepriekš esot bijis zināms par Abbasovas neierašanos, un, nozīmējot sēdi 11. decembrī, tiesa tikai “nelietderīgi tērējusi laiku un resursus”.
Tiesnese Aija Āva pacietīgi uzklausīja Kaimiņa monologu un, neņemot vērā viņa centienus nemitīgi pārtraukt tiesneses sacīto, paskaidroja, ka tiesas pienākums ir informēt advokātu kolēģiju, ja advokāts vairākkārt nevar ierasties uz nozīmēto sēdi, un šis paziņojums nebūt nav “sūdzība”. Savukārt sēde, lai arī apsūdzētā aizstāvis nav varējis ierasties, ir nepieciešama, lai noskaidrotu virkni jautājumu, tostarp par nākamo sēžu iespējamiem norišu laikiem. Vienam no tiesas ierosinātajiem datumiem Kaimiņš nepiekrita, jo “viens pats audzina mazgadīgo dēlu” un nozīmētajā laikā dēls būšot pie viņa.
Kaimiņa lietas izskatīšana turpinās kopš pērnā 18. marta. Šajā pavasarī tiesvedību aizkavēja tiesas nespēja piedabūt uz ASV aizbēgušo Edgaru Ciniņu ierasties un sniegt liecību. Kad prokurors piekrita, ka sliktākajā gadījumā apsūdzība iztiks bez Ciniņa liecības, sākās jaunas likstas – apsūdzētais pēkšņi galīgi vairs nespēja saprasties ar paša nolīgto advokātu Dmitriju Skačkovu. Ar šo atklāsmi un lūgumu nozīmēt viņam valsts apmaksātu aizstāvi Kaimiņš nāca klajā maijā, un tas procesu sarežģīja vēl vairāk. Prokurors pat atzina, ka no apsūdzētā puses tā ir kriminālprocesa novilcināšana. Lai vai kā, nākamo sēdi tiesa nozīmēja septembra vidū, taču līdz šim tā arī pēc būtības procesu turpināt nav izdevies, jo vispirms saslima pirmais valsts nozīmētais aizstāvis, savukārt pēc tam sēde nevarēja notikt, jo advokātei Failai Abbasovai bija jābūt kopā ar saslimušo bērnu.
Nākamo tiesas sēdi Kaimiņa lietā Kurzemes apgabaltiesas tiesnese Aija Āva nozīmējusi janvārī.