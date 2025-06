Tiesas sāga turpinās! Artuss Kaimiņš atsakās no paša noalgotā advokāta, pieprasa valsts apmaksātu

Kad šis jautājums bija noskaidrots, tiesnese vērsās pie procesa dalībniekiem ar jautājumu, vai ir kādi citi lūgumi. Atsaucās Kaimiņš, lūgdams tiesu dot viņam vārdu. Tiesnese to arī neliedza. Savu uzrunu Kaimiņš sāka ar atvainošanos, ka “tik novēloti tagad mēģināšu jums to visu teikt”. Sakāmais izrādījās apsūdzētā lūgums atcelt sēdi un vēlme atteikties no sava līdzšinējā, paša nolīgtā advokāta Dmitrija Skačkova. “Es neredzu jēgu mūsu turpmākajai sadarbībai.” Apsūdzētais lūdza tiesu nozīmēt viņam citu, “valsts apmaksātu aizstāvi”. Sīkāk par iemesliem, kāpēc vairs neredz jēgu sadarboties ar savu līdzšinējo advokātu, Kaimiņš atteicās izklāstīt, pamatojoties ar faktu, ka tiesas zālē klāt ir arī žurnāliste “no dzeltenās preses”. Arī advokāts Dmitrijs Skačkovs norādīja, ka šī paša iemesla dēļ, kā arī, “lai saudzētu Kaimiņa kungu”, neiedziļināsies savās un klienta attiecībās.