Edgars Pujāts par sāpīgo attiecību pieredzi: "Es pats biju vainīgs..."
Aktieris Andris Bulis šova “Slavenības. Bez filtra” rubrikā "Aktuāli. Bez filtra" viesojas pie sava amatbrāļa Edgara Pujāta.
Apspriežot profesionālo jomu, Pujāts atklāja, ka vairs nav pastāvīgs Liepājas teātra aktieris: "Es esmu ārštatā. Aicināja Valters Sīlis - pirmā sezona "Dzīvoklis". Tad "Pilnīgi svešinieki", un vēl "Pūra bridējs"." Šo notikumu Edgars uzskata par atvieglojumu. Viņš atzina: "Aizejot no teātra ārštatā, brīvības garša ir." Taču šī neatkarība nāk ar noteiktiem finansiāliem riskiem, jo ārštata statuss rada ekonomiskas grūtības. Aktieris neslēpa: "Es pats varu tā iegrābties, ka varu nokļūt ļoti, teiksim tā, sūdīgā situācijā. Man tagad sāksies maksājumi… un vēl vecie parādi," uzsvēra Pujāts, labi apzinoties, ka radošās pašizpausmes un materiālās stabilitātes līdzsvars ir trausls.
Bulis norādīja, ka Edgars ilgi tēlojis romantiskus tēlus, bet tagad ir brīvs cilvēks, un jautāja, vai viņš jūt sieviešu pastiprinātu interesi. Edgars atklāja, ka viņā piemīt kas bīstams, jo viņā ātri var “ieķerties". Viņš atcerējās kādu frāzi: "Tevī var ātri ieķerties. Tikai - galvenais, nevajag pieļaut to robežu, kad jāviļas. Kad sākas sadzīve, tad var baigi vilties."
Liepājas teātra aktiera Edgara Pujāta fotomirkļi
Liepājas teātra aktieris Edgars Pujāts lomās un dzīvē.
Nopietnākā sarunas tēma bija par attiecībām, kas atstājušas emocionālas rētas. Pujāts atzina, ka pēc vienas mīlas dēkas saņēmis "dunci mugurā" un tagad piesargās no jauniem romāniem. Lai gan detaļas Bulim netika atklātas, Edgars uzsvēra, ka daļa vainas gulst uz viņa pleciem. "Es pats biju vainīgs, jo pieļāvu savu dzīves lielāko kļūdu. Tas bija vai nu prognozējams vai gaidāms. No malas daudzi teica: "Vecais, ieslēdzies mazlietiņ", bet bija mīlas migla acīs," stāstīja Edgars un piebilda, ka varbūt nākotnē šo pieredzi izmantos kā lugas sižetu: "Varbūt kādreiz – uz skatuves. Uztaisīšu izrādi, un, kad pienāks tās sievietes kārta, skatītājs sapratīs."
Edgars Pujāts Andrim Bulim pauda, ka mīlas dzīves lappusi atstāj "atvērtu", taču šobrīd viņam nav nodoma steigties jaunās attiecībās. "Man ir, kas maizīti pievedīs, un es piezvanīšu jebkurā diennakts laikā. Vai būs kas vairāk vai mazāk… nezinu," atzina Edgars.