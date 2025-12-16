Jau drīz Latvijā varēs vērot jaunu lietuviešu trilleri "The Activist"
Pēc sevišķi veiksmīgas izrādīšanas Lietuvas kinoteātros un starptautiskām viesizrādēm jaunais lietuviešu neo-noir trilleris “The Activist” (“Aktyvistas”), kura scenārija autors un režisors ir Roms Zabarausks, 19. decembrī piedzīvos pirmizrādi Latvijā ekskluzīvi straumēšanas platformā "HBO Max".
Filma stāsta par jaunu vīrieti, kurš iefiltrējas radikālā neonacistu grupējumā, lai atrastu sava puiša – LGBT+ aktīvista – slepkavu. Filma jau piesaistījusi ievērojamu uzmanību, un tā nonāks straumēšanā īsi pēc tam, kad galvenās lomas atveidotājs Robertas Petraitis saņēmis Lietuvas Kultūras ministrijas Jaunā mākslinieka balvu.
Jauns vīrietis ir noslepkavots. Kas ir slepkava? Upura drauga aizdomas krīt uz homofobu, neonacistu skinhedu bandu. Atriebības un taisnības meklējumu vadīts, viņš noskuj galvu, uzaudzē muskuļus un kļūst par vienu no viņiem. Detektīvstāsts skatītāju aizved pa līkumotu ceļu – aizdomās turamo loks paplašinās, un patiesības meklētājam kļūst arvien grūtāk atšķirt draugus no ienaidniekiem šajā cīņā. Patiesības robežas arvien vairāk izplūst…
Filma ieņēmusi otro vietu Lietuvas kinoteātru topā savā pirmajā izrādīšanas nedēļas nogalē, kā arī saņēmusi starptautisku atzinību – portāls “The Hollywood Reporter” par filmu raksta: “Ne vienmēr viss ir tā, kā izskatās. Šī doma jums noteikti ienāks prātā, skatoties “The Activist”.” Savukārt britu izdevums “Dirty Movies” filmu raksturojis kā “daudzslāņainu un izdomas bagātu krimināltrilleri”. Filmas starptautiskā pirmizrāde notika Tallinas kinofestivālā “Melnās naktis” (PÖFF), bet pēc tam tā tika izrādīta arī starptautiskajā LGBTQ+ kinofestivālā “Chéries-Chéries” Parīzē.
“Esmu patiesi gandarīts, ka “The Activist” nonāks “HBO Max” Latvijā. Mūsu valstis bieži piedzīvo līdzīgas politiskās diskusijas, un arī šis brīdis nav izņēmums. Domāju, ka Latvijas skatītājus varētu pārsteigt mūsu pieeja šīm tēmām – mēs tiecamies uz daudzslāņainu sarunu, nebaidoties parādīt lietas tādas, kādas tās ir, un izsaukt dažādas reakcijas. Pēc veiksmīgām pirmizrādēm Tallinā un Parīzē ar nepacietību gaidu, kā Latvija uztvers “The Activist”. Un tā kā man patīk laiku pa laikam apmeklēt Rīgu, iespējams, mūsu ceļi drīz krustosies!” sacīja Roms Zabarausks.
Galveno lomu filmā atveido Roberts Petraitis, kurš pazīstams no lietuviešu filmas “The Southern Chronicles”, kas 2026. gadā pretendēja uz “Oskaru” un pagājšgad Tallinā tika atzīta par Baltijas labāko filmu. Šis panākums papildina viņa nesen saņemto Jaunā mākslinieka balvu, ko Petraitim piešķīrusi Lietuvas Kultūras ministrija.
Filmas radošo komandu veido producents un režisors Roms Zabarausks, producenti Glens Eliots un Gabriele Misevičūte, scenārija autori ir Zabarauskas, Marks Deivids Džeikobs un Vitalija Lapina. Filma “The Activist” Latvijā būs pieejama straumēšanai no 19. decembra platformā “HBO Max”, kas pieejama lielākajās lietotņu platformās, atsevišķos mobilajos tālruņos, planšetēs, viedtelevizoros un tiešsaistē vietnē www.hbomax.com, kā arī caur partneriem Go3 un Tet TV.