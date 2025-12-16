Pirms traģiskās nāves režisors Robs Rainers sastrīdējās ar dēlu, kurš šobrīd tiek apsūdzēts vecāku slepkavībā
Režisors Robs Rainers un viņa dēls Niks Rainers sestdienas vakarā svētku ballītē iesaistījās asā strīdā – naktī pirms tam, kad svētdienas, 14. decembra, pēcpusdienā tika nogalināti Rainers un viņa sieva Mišela Singere Rainere.
Vairāki ballītes viesi ziņo, ka 78 gadus vecais Rainers un viņa 32 gadus vecais dēls sestdienas vakarā Konana O’Braiena rīkotajā Ziemassvētku ballītē iesaistījās “ļoti skaļā strīdā”.
Viens no avotiem norādīja: “Niks visus biedēja – uzvedās dīvaini, rīkojās nekontrolēti un nepārtraukti jautāja cilvēkiem, vai viņi ir slaveni.”
Saskaņā ar TMZ sniegto informāciju Robs Rainers un Mišela Rainere pēc strīda ballīti pametuši.
Pāris tika atrasts nogalināts savās mājās Losandželosā svētdien, 14. decembrī. Vēlāk Niks Rainers tika aizturēts un apsūdzēts slepkavībā. Pašlaik viņš tiek turēts apcietinājumā bez iespējas tikt atbrīvotam pret drošības naudu.
2016. gada intervijā žurnālam "People" Niks atklāja, ka gadiem ilgi cīnās ar narkotiku atkarību, kas sākās jau agrīnos pusaudža gados. Viņš norādīja, ka jau 15 gadu vecumā devies uz rehabilitācijas centru, bet brīžos, kad atkarība kļuva nekontrolējama, viņš attālinājās no ģimenes un ievērojamus laika posmus pavadīja kā bezpajumtnieks. Viņa dzīvesstāsts daļēji ticis atspoguļots autobiogrāfiskā filmā "Būt Čārlijam".