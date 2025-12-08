Mūzika
Šodien 15:15
Ar jaunu skaņdarbu "Daudz laimes dzimšanas dienā" fanus iepriecē duets "Bujāns"
Ik gadu duets, kura sastāvā ir mūziķi Intars Busulis un Reinis Sējāns, rada vienu skaņdarbu. Šoreiz tas tapis enerģiskos tehno ritmos un veltīts dzimšanas dienas notikumam.
“Vēlējāmies pieskarties tēmai par šiem nozīmīgajiem svētkiem un dziesmas pirmizrāde televīzijā norisinājās tieši Reiņa dzimšanas dienā”, stāsta viens no dziesmas autoriem Intars Busulis. Savukārt Reinis Sējāns komentē: “Dziesma ir kā dāvana visiem, kuri piedzimuši - visiem, kuri ir gatavi kārtīgai reiva ballītei!”
Grupa “Bujāns” dibināta 2017. gada nogalē. 2026. gada izskaņā plānots izdot dueta pirmo albumu. Grupas nākotnes plānos ir arī sapnis par grandiozu šovprogrammu.
Dziesmas mūzikas autori Intars Busulis un Reinis Sējāns, teksta autors - Kārlis Vērdiņš.
