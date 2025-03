Žurnālam "Kas Jauns" lieli svētki - iznāk tūkstošais numurs! Tam par godu duets "Bujāns" sacerējis jaunu hitu - noklausies!

Dziesmas teksts nu ir saņemts telefonā. Reinis un Intars tiekas studijā, lai komponētu melodiju. “Šis ir viens no tiem retajiem gadījumiem pasaulē, kad vienu skaņdarbu komponē divi cilvēki. Tā patiesībā rodas visi "Bujāna" skaņdarbi,” paskaidro Sējāns. “Cik gados tos 1000 numurus var izdot?” painteresējas Reinis. Gandrīz 20, mēs atbildam, piebilstot, ka nākamo jubileju svinēsim janvārī. Tālāk ir “komponēšanas fāze”, kā to sauc mūziķi. Izskatās tas tā – Reinis un Intars apsēžas pie klavierēm, pie kurām Reinis vairāk “muzikāli taustās”, kamēr Intars – vokāli. “Jāsāk ar intro”, “žanriski mums ir jāiet pie tautas, jo mēs tomēr svinam svētkus, "Kas Jauns" tomēr ir žurnāls tautai”, “tempiņš tāds”, “vairāk šis būs kā melodiskais kantri, mēs tomēr esam pasaules līmeņa duets, gribas arī pasaules līmeņa skanējumu”, “Bujāns nav tikai grupa, tā ir kustība” – ir dažas no frāzēm, kādās mutuļo dziesmas tapšanas process, kurā atvadāmies, lai netraucētu.