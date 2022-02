Duets "Bujāns". (Foto: Lauris Vīksne)

"Hī, Šī, Tu un Es!" duets "Bujāns" izdod savas "Eirovīzijas" dziesmas latvisko versiju

Reiņa Sējāna un Intara Busuļa duets "Bujāns" laidis klajā savas potenciālās "Eirovīzijas" dziesmas "He, She, You & Me" tulkoto versiju "Hī, Šī, Tu un Es".