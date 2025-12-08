Gunāra Jākobsona 90 gadu jubilejai veltītais koncerts "Mikrofona aptauja/ Dziesmas, kas vieno"
2025. gada 6. decembrī Rīgā, VEF Kultūras pils koncertzālē, izskanēja koncerts "Mikrofona aptauja/ Dziesmas, kas vieno", veltīts leģendārā Gunāra Jākobsona ...
FOTO: ar "Mikrofona aptaujas” dziesmām 90 gadu jubilejā īpašā koncertā tiek sveikts Gunārs Jākobsons
Aizvadītās nedēlas nogalē ar stāvovācijām VEF Kultūras pils koncertzālē izskanēja krāšņs koncerts, veltīts leģendārā Gunāra Jākobsona 90 gadu jubilejai.
Svinot Gunāra Jākobsona 90 gadu jubileju, pārpildītajā VEF Kultūras pilī izskanēja krāšņa “Mikrofona aptaujas” dziesmu programma, godinot leģendārās aptaujas radītāju. Koncertu vadīja pats jubilārs kopā ar citu Latvijas Radio leģendu Liu Guļevsku. Ar sveicējiem zālē sarunājās Latvijas Radio ētera personība un dziedātājs Mārtiņš Kanters. Koncertā izskanēja skaistākās “Mikrofona aptaujas” dziesmas, un jubilāru sveica daudzi leģendāri un publikas iemīļoti mākslinieki.
Uz skatuves kāpa Nauris Puntulis, Žoržs Siksna, Ivars Rutmanis, Ira Krauja, Viktors Lapčenoks, Jānis Paukštello, Dainis Skutelis, Mārtiņš Kanters, Normunds Rutulis, Rūta Dūduma-Ķirse, Adrians Kukuvass, Ingus Pētersons, Aija Vītoliņa, meiteņu trio “Oranžās”, kā arī muzikālā grupa Jura Kristona vadībā – Raimonds Macats, Modris Laizāns, Jānis Kalniņš un Edijs Šimiņš.
Īpašu pārsteigumu sagādāja dziesmas “Baltā saule” izpildījums, kura laikā kopā ar Aiju Vītoliņu uz skatuves kāpa par latviešu estrādes karalieni dēvētā dziedātāja Margarita Vilcāne, kura daudzus gadus nebija redzama plašākas publikas priekšā. Ar īpaši sirsnīgiem apsveikuma vārdiem viņa sveica jubilāru.
Gunāru Jākobsonu sveikt bija ieradušies arī citi viņa draugi un kolēģi gan no sporta vides, gan citām nozarēm – Imants Šleiters, Osvalds Strods, Ēvalds Grabovskis, Daumants Znatnajs, Anatolijs Kreipāns, Jānis Mežeckis, Antra Gulbe, Aiga Paikena, Gunārs Freidenfelds, Māra Svīre, Ojārs Spārītis, Diāna Sproģe, Viesturs Sproģis un daudzi citi.
Koncerts izskanēja sirsnīgā, draudzīgā un humora piepildītā gaisotnē, par ko rūpējās gan pats jubilārs, gan viesmākslinieki. Noslēgumā ar stāvovācijām izskanēja “Mēmā dziesma” Viktora Lapčenoka un visu koncerta dalībnieku izpildījumā, bet pēc tam visa zāle kopā ar solistiem sveica jubilāru ar dziesmu “Daudz baltu dieniņu”.
Foto no Gunāra Jākobsona darba gaitām
Foto no Latvijas Radio leģendas Gunāra Jākobsona darba gaitām.