Lindsija Lohana guvusi nozīmīgu dzīves mācību no sava vīra. Vai arī tev tā noderētu?
Lindsija Lohana pastāstījusi, ka no sava vīra Badera Šamasa guvusi svarīgu mācību, kas mainījusi viņas skatījumu uz dzīvi. Aktrise atklājusi, kā vīrs palīdzējis viņai sagatavoties neparedzamiem dzīves pavērsieniem.
Filmas “Mean Girls” zvaigzne atzinusi, ka ir ļoti pozitīvs cilvēks, un tāpēc allaž cer, ka viss notiks kā plānots. Taču vīrs Baders licis viņai saprast, ka dzīvē ne vienmēr viss notiek ideāli. Viņš iemācījis Lindsijai būt gatavai uz visu, arī negatīvo .
Lindsija pastāstīja: „Es esmu ļoti pozitīva persona, tāpēc vienmēr gaidu, ka viss notiks tā, kā tam jānotiek, un vīrs man iemācīja: ‘Tev jābūt gatavai arī citai notikumu gaitai, lai nesajustu vēlāk vilšanos.’” Turpinājumā viņa paskaidroja: „Ja nenotiek tā, kā gaidīts, arī tad viss ir kārtībā.” Man tas tiešām ir ļoti svarīgi, jo es nekad īsti neizpratu šīs mācības vērtību.
39 gadus vecā aktrise atklāja, ka vīrs ieteicis viņai būt “sava kuģa kapteiņiem”, jo pretējā gadījumā jebkas īsā laika sprīdī var novērst uzmanību no pareizā kursa. Lindsija pastāstīja žurnālam “People”: „Tu esi savs kuģis – savs likteņa noteicējs. Ja tu pats sev nebūsi svarīgs, jebkas varēs novērst tavu uzmanību sekundēs laikā.”
Lindsija Lohana nesen bija redzama filmā “Freakier Friday” kopā ar Džemiju Lī Kertisu, Čadu Maiklu Mariju un Džūliju Battersu. Viņas nākamo darbu sarakstā ir tādi projekti kā “Cursed, Mob Street” un “Count My Lies”.