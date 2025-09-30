Lindsija Lohana uz visiem laikiem aizcērt durvis cietumā esošajam tēvam
Aktrise Lindsija Lohana pielikusi punktu attiecībām ar ieslodzīto tēvu Maiklu Lohanu.
Tiek ziņots, ka aktrise un dziedātāja Lindsija Lohana pilnībā norobežojusies no sava tēva Maikla Lohana, kurš pašlaik atrodas cietumā.
65 gadus veco amerikāņu televīzijas personību 2025. gada 10. martā Floridas Palmstrītas apgabalā arestēja par nosacītā soda pārkāpšanu pēc tam, kad šķirtā sieva Keita Meidžore apsūdzēja Maiklu Lohanu vardarbībā ģimenē – grūstīšanā, sišanā, mēģinājumā žņaugt un kost.
Kā vēsta “Radar Online”, 39 gadus vecā Holivudas aktrise un dziedātāja iemaksā naudu sava tēva cietuma kontā, un šos līdzekļus viņa saņem no Maikla Lohana šķirtās sievas Keitas Meidžores. Kāds labi informēts avots izdevumam pastāstījis: “Visi domāja, ka Lindsija viņam slepus dod naudu vainas apziņas vai ģimenes pienākuma dēļ. Bet patiesībā Lindsija ir pilnībā pārrāvusi jebkādas saites ar Maikla haotisko dzīvi.”
Neraugoties uz sliktajām attiecībām ar bijušo sievu, Maikls cietumā joprojām saņem našķus, higiēnas preces un dažreiz arī kādu izšķērdīgu prieku – tieši no Keitas līdzekļiem.
Maikls un bijusī bulvārpreses reportiere Keita Meidžora saderinājās 2010. gada Lieldienu brīvdienās. Pēc laika pāris izšķīrās, bet tad attiecības atjaunoja un 2014. gada februārī apprecējās. 2015. gada decembrī Keita pieprasīja laulības šķiršanu. Pārim ir divi kopīgi dēli Landons (12) un Logans (10).
“Naudu pārskaita Keita. Viņa to dara klusi – bez lieliem paziņojumiem vai drāmas. Tikai regulāri veic nelielas iemaksas,” paskaidrojis avots. Lai arī Keitai un Maiklam bijusi ļoti sarežģīta attiecību pagātne, šķirtā sieva joprojām rūpējas par viņu. “Varbūt tā ir vainas apziņa, varbūt ieradums, varbūt savdabīga lojalitāte. Kaut kāda iemesla dēļ viņa nav sarāvusi ar viņu saiti,” izteicies paziņa.
Tikmēr Lindsija bauda mierīgu ģimenes dzīvi kopā ar vīru Baderu Šamasu un abu kopīgo divus gadus veco Dubaijā. “Viņa ir devusies tālāk. Maikls vairs nav viņas problēma,” piebildis avots.