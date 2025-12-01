Aktrise, kura reiz bija precējusies ar Džordžu Klūniju, pārsteidz ar retu parādīšanos uz sarkanā paklāja
Pirms laulībām ar Amalu Džordžs Klūnijs bija precējies ar aktrisi un producenti Taliju Balsami, kura nesen veikusi retu parādīšanos uz sarkanā paklāja, izskatoties ievērojami citādāk nekā savas agrīnās Holivudas karjeras laikā.
Pozējot kopā ar savu vīru, “Mad Men” zvaigzni Džonu Sletariju, Ņujorkas filmā “Nuremberg” Modernās mākslas muzejā, 66 gadus vecā Talija pārsteidza ar elegantu un nepiespiestu koptēlu. Šī bija reta kopīga parādīšanās pārim, kurš precējies kopš 1998. gada un parasti savu attiecību dzīvi tur ārpus sabiedrības uzmanības.
Fani, kuri atceras Taliju no viņas jaunības gadiem 80. gados un īsās laulības ar aktieri Džordžu Klūniju no 1989. līdz 1993. gadam, bija pārsteigti par to, kā aktrise mainījusies.
Džordžs un Talija iepazinās 1984. gadā, spēlējot kopā vietējā teātra izrādē, un drīz vien iemīlējās. Taču attiecības neilga — Talija tās pārtrauca. Pa vidu Džordžs satikās ar aktrisi Kelliju Prestoni (vēlāko Džona Travoltas sievu) no 1987. līdz 1989. gadam. Aizraušanās laikā viņi pat adoptēja pundurcūku, vārdā Maksu (ko Klūnijs paturēja pēc šķiršanās).
Vēlāk, pēc vairākiem gadiem, Džordžs un Talija atkal satuvinājās, un notikumi attīstījās ātri. Viņš bildināja viņu 1989. gadā, un tajā pašā decembrī viņi devās uz Lasvegasu un salaulājās.
Sākumā jaunlaulātajiem viss ritēja labi. Taču jau pēc trim gadiem laulība sāka izjukt. “Tas bija ļoti grūts laiks,” Džordžs savulaik stāstīja. “Un visa vidū man bija asiņojoša čūla, es biju patiešām slims.”
Jau 1992. gadā viņš iesniedza laulības šķiršanas pieteikumu, un tā tika oficiāli pabeigta nākamajā gadā. “Tajā laikā es droši vien – pat noteikti – nebiju cilvēks, kuram vajadzētu būt precētam,” viņš atzina. “Man šķiet, ka nedevu Talijai godīgu iespēju. Es biju atbildīgs par šīs laulības sabrukumu.”
Talija nāk no aktieru ģimenes — viņa ir aktieru Martina Balsama un Džoisa Van Patena meita un aktiera Dika Van Patena brāļameita.
Viņa sāka savu aktrises karjeru 70. gadu beigās, vienlaikus ar savu toreizējo vīru Džordžu, un pirmo ievērojamo lomu ieguva 1977. gadā seriālā “Happy Days.” Nākamos gadu desmitus viņa regulāri atveidoja otrā plāna un epizodiskos tēlus televīzijā un kino.
Viņas nozīmīgākās lomas ir seriālos “Homeland” un “Mad Men”, kā arī galvenā loma kopā ar Sāru Džesiku Pārkeri HBO seriālā “Divorce” (2016–2019).