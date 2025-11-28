Ieskats Dailes teātra izrādē "Nāve un meitene".

Ieskats Dailes teātra izrādē "Nāve un meitene"

Ieskats Dailes teātra izrādē "Nāve un meitene".

Slavenības

Dailes teātrī režisora ampluā šodien debitēs aktieris Niklāvs Kurpnieks

Izklaides nodaļa

Jauns.lv

Dailes teātra Jaunajā zālē šodien, 28. novembrī, gaidāma pirmizrāde, kas būs Niklāva Kurpnieka debija režijā. Pazīstamais Dailes teātra aktieris iestudējis Ariela Dorfmana psiholoģisko trilleri "Nāve un meitene".

Dailes teātrī režisora ampluā šodien debitēs aktie...

Dramaturga Ariela Dorfmana nospriegotā luga “Nāve un meitene” vairāk nekā trīsdesmit gadu iestudēta uz pasaules nozīmīgākajām skatuvēm, un to 1994. gadā ir ekranizējis klasiķis Romans Polaņskis. Dorfmana lugā nenoliedzami intensīvais, eksplozīvais raksturu duelis rezonē spēcīgi un satricinoši arī patlaban, atgādinot par pagātnes nepārejošo klātbūtni tagadnē.

Mēs alkstam taisnas tiesas, bet kad mūsu vēlme pēc taisnīguma pārtop par baudāmu atriebību? Jauna sieviete gaida pārrodamies no darba vīru, ietekmīgu advokātu. Tramīga kā dzīvnieks, raksturā spēcīga, pagātnē ievainota, viņa ilgojas miera, tomēr nespēj aizmirst notikušo. Abus laulība savedusi kopā viņas nežēlīgākajā dzīves posmā, un abi cer sagaidīt gaismu, rītdienu un sodu par brutālo pārinodarījumu. Taču izpratne par soda mēru un izpildes veidu abiem ir kardināli atšķirīga. Naktij iestājoties, atgriežas vīrs un atved sev līdzi laipnu svešinieku. Izpalīdzīgais ārsts sievai atgādina par viņas tumšākajām dienām, un abu likteņi savērpjas arvien ciešāk. Satiekas trīs cilvēki, kuriem nebija lemts sastapties, un tiek aizvadīta diennakts, kuras laikā viņu dzīves neatgriezeniski mainīsies. Jautājums par soda neizbēgamību un tiesu bez lieciniekiem šauj precīzāk par jebkuru ieroci.

Izrādes režisors Niklāvs Kurpnieks saka: “Jautājums, kas notiek ar cilvēku pēc traumas, skar mūs visus. Vai sods dziedina? Vai atriebība spēj atbrīvot? Vai ir iespējams piedot tam, kurš iznīcinājis daļu tavas būtības? Un, ja mēs vēlētos nodarīt to pašu savam pāridarītājam, vai mēs pārtopam par briesmoņiem vai kļūstam vienkārši par cilvēkiem? Kā arī – kas notiks ar vainīgajiem? Kas notiks ar tiem, kas spieda pogas, deva pavēles un tās izpildīja? Vai šie cilvēki tiešām dzīvos ilgi un laimīgi līdz mūža galam? Mani interesē lugas iekšējais sprādziens – tā iekšējā spriedze, kas uzkrājas klusumā, acu skatienā, pieskārienā, elpas vilcienā un atmiņā. Varoņi dzīvo uz robežas starp racionālo un instinktīvo, pagātni un tagadni, un tieši šī emocionālā svārstība veido izrādes kodolu.”

foto: Mārtiņš Ziders
Niklāvs Kurpnieks tagad ir arī režisors.
Niklāvs Kurpnieks tagad ir arī režisors.

Galvenās lomas izrādē atveido trīs aktieri – Madara Viļčuka, Toms Veličko un Gints Andžāns. Radošā komanda: režisors – Niklāvs Kurpnieks; scenogrāfs un kostīmu mākslinieks – Emīls Jansons; komponists – Gustavs Smalkais-Francis, gaismu mākslinieks – Aleksandrs Barinovs-Vipulis.

Tēmas

Dailes teātrisNiklāvs KurpnieksRomans PolaņskisGints AndžānsToms VeličkoMadara Viļčuka

Citi šobrīd lasa