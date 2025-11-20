Izvēlēti 24 mūziķi, kas sacentīsies par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijā
Žūrija izraudzījusies 24 dalībniekus, kuri 2026. gada 31. janvāra un 7. februāra tiešraidēs sacentīsies par iekļūšanu dziesmu konkursa "Supernova" finālā.
Konkursa uzvarētājs, kuru noteiks žūrija un skatītāji fināla balsojumā 14. februārī, iegūs iespēju maijā pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā Vīnē, Austrijā.
Konkursa “Supernova” 2026. gada pusfinālos iekļuvuši sekojoši mūziķi:
Agnesse ar dziesmu “Oh My My”
Dziedātāja, kura savu muzikālo ceļu sāka 16 gadu vecumā ar debijas singlu “Best Thing I Never Had”, tapušu kopā ar tēvu Helviju Stengrevicu. Plašāku atpazīstamību viņa ieguva, piedaloties konkursā “Supernova” 2018. gadā ar dziesmu “You Are My World”. Viņas singls “Saku Tev Atā” kļuva par vienu no populārākajiem Radio 5 “Latviešu mūzikas Top 20”, savukārt 2024. gadā iznākušais mini albums “Uz Augšu” atspoguļo personīgo izaugsmi un attiecību pieredzi no jaunas sievietes skatpunkta. Ārzemēs iegūtā izglītība un pieredze mūzikas industrijā ļāvusi Agnesei attīstīt savu unikālo skanējumu un profesionālo redzējumu.
Aivo Oskis ar dziesmu “Walking Out” (mūzika un vārdi – Aivo Oskis un Teemu Juhani Skutnabb-Javanainen)
Pieredzējis Latvijas mūziķis, kurš ir piedalījies gan vietējos, gan starptautiskos konkursos un festivālos. Studiju laikā Londonā viņš pievērsās mūzikai nopietnāk, izveidojot grupu “Silver Dime”, ar kuru rakstīja oriģinālmūziku un uzstājās dažādos festivālos. Pēc atgriešanās Latvijā Aivo turpināja aktīvi darboties mūzikā un 2022. gadā izdeva savu debijas albumu “Suvenīrs”. Tā singli “Krūze”, “Suvenīrs” un “Pašiem nemanot” guva plašu atpazīstamību Latvijas radiostacijās. Aivo veiksmīgi sevi pierādījis arī kā radio personība.
Antra Stafecka ar dziesmu “Divejāda” (mūzika – Ingars Viļums un Antra Stafecka, vārdi – Ingars Viļums)
Dziedātāja un Latvijas Radio 2 ētera balss, kurai izdoti vairāki dziesmu albumi un veidotas veiksmīgas muzikālās sadarbības ar Latvijā zināmiem un leģendāriem mūziķiem, dziedātājiem un komponistiem. Piedalījusies vairākos TV šovos, turpina aktīvi koncertēt un izdot arvien jaunas dziesmas. Šobrīd aktuālākā un veiksmīgākā sadarbība ir kopā ar mūziķi un producentu Ingaru Viļumu – izdots albums “Manas zemes sirds” un aizvadīta koncerttūre ar izpārdotām koncertzālēm. Kopīgi radītā dziesma “Baltu dzīvi nodzīvot”, sadarbībā ar grupu “Jumprava”, ieguvusi vērtīgākās dziesmas statusu muzikālajā aptaujā “Muzikālā banka” 2024. gadā.
Atvara ar dziesmu “Ēnā” (mūzika un vārdi – Atvara un Jānis Jačmenkins jeb JJ LUSH)
Dziedātāja, kura ieguvusi atpazīstamību platformā “TikTok” ar debijas singlu “Pie manis tveries”, kas guvis plašu atsaucību un izmantots arī seriālā “Nelūgtie viesi”. Dziedātāja sadarbojusies ar Intaru Busuli dziesmā “Vai drīkst kāpt dziļāk”. Viņas jaunākais singls “Dzīve mūs mētā” turpina nostiprināt Atvaras atpazīstamību. Šovasar māksliniece aizvadījusi deviņus izpārdotus solo koncertus ar stāvošām ovācijām. Atvara sevi apliecinājusi arī televīzijā, kur viņa bija līdzvadītāja pirmajā mūzikas apbalvojumā “GAMMA”.
Blurie ar dziesmu “Lovin' Always Gets Me Down” (mūzika un vārdi – Renārs Dagilis)
Jaunais mūziķis mūzikas producēšanu un dziesmu rakstīšanu sācis apgūt 17 gadu vecumā. Pirmos paša radītos un producētos darbus viņš publicējis straumēšanas platformās, paralēli sociālajos medijos veidojot īsas dziesmu kaverversijas. Panākumi digitālajā vidē piesaistīja Londonas mūzikas izdevniecību un ierakstu kompāniju uzmanību, kas pavēra iespēju uzsākt darbu pie “top line” dziesmu rakstīšanas elektroniskās mūzikas producentiem un DJ. Līdz šim mākslinieks pārdevis piecas ekskluzīvas vokālās dziesmas, no kurām divas jau ir oficiāli izdotas, tostarp sadarbībā ar tādiem mūziķiem kā Rene Rodrigezz un Felix Schorn.
Daba ar dziesmu “Panic Attack” (mūzika – Deniels Bērziņš, Santa Paula Mata un Tomasz Kamiński, vārdi – Deniels Bērziņš un Santa Paula Mata)
Daba (Deniels Bērziņš) ir dziedātājs, dziesmu autors un producents no Rīgas, kurš plašāku atpazīstamību ieguvis, piedaloties televīzijas dziedāšanas konkursā. Viņa mūzika apvieno alternatīvo un “indie pop” skanējumu ar personīgu un atklātu stāstījumu par attiecībām, emocijām un dzīves pieredzi. Ar dziesmām “Gribu mājās” un “Istabā” Daba rada momentuzņēmumus no dzīves, kur lirika savijas ar daudzslāņainu skanējumu. Mākslinieka mērķis ir radīt mūziku, kas paliek atmiņā, iedvesmo, rezonē ar klausītājiem un ļauj tiem sajust patiesu emocionālu tuvību.
“De Mantra” ar dziesmu “Let Them” (mūzika un vārdi – Liene Leitāne un Madara Martinkena)
Muzikāls duets, kuru veido Liene Leitāne un Madara Martinkena. Dueta radītā mūzika atspoguļo dzīvi, mīlestību un brīvību, drosmīgi apvienojot dažādus stilus un radot unikālu skanējumu katrā projektā. Līdz šim izdoti trīs singli – “Mana Telpa”, “Nakts Orķestris” un “Let Them”.
Edvards Strazdiņš ar dziesmu “I Ain't Got The Guts” (mūzika un vārdi – Edvards Strazdiņš)
Dziedātājs un dziesmu autors, kurš tiek dēvēts par latviešu jaunās kantri mūzikas cerību. Lai arī solo karjeru viņš uzsācis salīdzinoši nesen, Edvards jau spējis uzrunāt plašu auditoriju ar paša komponētām kantri, šlāgermūzikas un popmūzikas dziesmām. Debijas albums “Lauku dzīves miera osta” tika nominēts un godalgots balvā “Zelta Mikrofons” kā labākais kantri albums. 2024. gadā mūziķis izdeva otro studijas albumu “Uz Tukumu pēc smukuma” un radīja divus no saviem populārākajiem hitiem – “Mans vecais Audi” un “Uz Tukumu pēc smukuma”. Edvards sadarbojies ar tādiem zināmiem Latvijas mūziķiem kā Guntars Račs, Raimonds Pauls un grupa “Saldās sejas”, kā arī iesildījis grupas “bet bet” koncertu. 2025. gada pavasarī viņš ir aizvadījis savu pirmo lielo izpārdoto solo koncertu Tukumā.
“ELPO” ar dziesmu “Blakus” (mūzika – Amanda Bašmakova, Mārtiņš Makreckis, vārdi – Amanda Bašmakova)
Muzikālais duets, ko veido Amanda Bašmakova un Mārtiņš Makreckis. Duets sevi pieteica 2023. gada izskaņā ar debijas mini albumu “Rožu dārzs”, bet 2025. gada sākumā ieguva mūzikas balvas “GAMMA” nomināciju kategorijā “Gada mākslinieks elektroniskās deju mūzikas žanrā”. Dueta sadarbība izveidojusies dabiski un neuzspiesti, gluži kā elpošana, kas kļuvusi arī par viņu radošās darbības simbolu. “Elpo” mūzika veidota ar mērķi likt cilvēkiem justies labāk, kustēties, dungot līdzi melodijām un sajust to stāstus.
Emilija ar dziesmu “All We Ever Had” (mūzika – Emilija Bērziņa un Povel Olsson, vārdi – Emilija Bērziņa)
Emilija ir mūziķe un dziesmu autore, kuru plašāka auditorija iepazina 2023. gadā pēc dalības televīzijas dziedāšanas konkursā. Pēc uzvaras viņa izdeva debijas singlu “Sirds pelnos”, kas guva plašu atpazīstamību, tika nominēts balvai “Zelta Mikrofons” 2025. gadā un ierindojās 4. vietā “Muzikālās bankas” finālā. Mūziķe 2025. gadā ar dziesmu “Heartbeat” ieguva 2. vietu Eirovīzijas nacionālajā atlasē “Supernova”. Tajā pašā gadā viņa tika nominēta “GAMMA” balvai kategorijās “Gada solomāksliniece” un “Gada jaunais mākslinieks”, saņemot balvu par sasniegumiem 2024. gadā. Emilija ir uzstājusies kā iesildošā māksliniece grupām “Hurts” un “Prāta Vētra”. 2025.gada oktobrī iznāca viņas pirmais albums “Tintes stāsts”, no kura dziesma “Pašam būt” nonāca Latvijas radio topu augšgalos.
“Honey Blue” ar dziesmu “Blue Disco” (mūzika un vārdi – Santa Paula Mata, Antons Kulagins, Karīna Aurora Paņina, Dominiks Levuškāns un Andrejs Ļevskojs)
Piecu draugu veidota “soul” un “indie” grupa, kuras skanējumā ieplūst arī “funk” un “soul jazz” elementi. Viņu mūzika savieno nostalģisku noskaņu ar laikmetīgu skanējumu, atklājot grupas nosaukumā pausto sajūtu – maiguma un melanholijas saspēli. Par to gādā Santa Paula Mata (vokāls), Antons Kulagins (ģitāra), Karīna Aurora Paņina (basģitāra), Andrejs Ļevskojs (bungas) un Dominiks Levuškāns (trompete). Līdz šim 2022. gadā dibinātā grupa klausītāju vērtējumam nodevusi trīs oriģinālskaņdarbus – “Come Over”, “French Touch” un “How Did I Know”, tomēr nemitīgi uzkrāj arī jaunas pozitīvās frekvences un nošu kombinācijas, kas vēl gaida savu izskanēšanas kārtu.
Ivo Grīsniņš Grīslis ar dziesmu “Home” (mūzika un vārdi – Ivo Grīsniņš Grīslis)
Dziedātājs, trompetists un dziesmu autors. Muzicēt sācis 6 gadu vecumā, iestājoties mūzikas skolā, un vēlāk dziedājis popgrupā “Zīles”, ansamblī “Decima” un korī. Kopā ar rokgrupu “Marce” piedalījies dažādos mūzikas festivālos gan Latvijā, gan ārvalstīs. Viņš absolvējis Aizkraukles Pētera Barisona mūzikas skolas trompetes klasi un ilgstoši dziedājis “GG Choir” Gunāra Kalniņa vadībā. Ivo kā bekvokālists sadarbojies ar vairākiem Latvijā un ārvalstīs zināmiem māksliniekiem, kā arī darbojies grupā “Prego”. Dziedāšanas prasmes pilnveidojis meistarklašu nometnēs un piedalījies mūziklos “Cukurs. Herberts Cukurs” un “Lāčplēsis”. Viņš vairākkārt piedalījies Latvijas mūzikas konkursos, tostarp “Supernovā”, kā arī dažādos televīzijas šovos. Mūziķis izdevis divus solo albumus.
Jānis Rugājs ar dziesmu “Smoke” (mūzika un vārdi – Elad Lahmany, Kjersti Sleveland un Jānis Rugājs)
Dziedātājs, kurš mūzikas gaitas sācis Saldus mūzikas skolā un vēlāk turpinājis mācības Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas vokālistu nodaļā. Piedalījies vairākās izrādēs un konkursos, kā arī televīzijas talantu šovā, kur 2024. gadā sasniedza finālu. Šobrīd dzied profesionālajā kamerkorī “Ave Sol”.
“Kautkaili” ar dziesmu “Te un tagad” (mūzika un vārdi – Kristīne Pāže, Didzis Bardovskis un Krists Krūskops)
Grupu veido mūziķi Kristīne Pāže, Didzis Bardo un Krists Krūskops. “Kautkaili” pamatā ir eksperimenti ar nostalģiju mūzikā, sakausējot latviešu 90. gadu alternatīvo popmūziku ar pasaulīgu soulmūziku, izmantojot mūsdienīgus skaņu slāņus. Grupas kristāls ir dziedātāja un dziesmu autore Kristīne Pāže, kuras samtainā balss un inteliģentās melodijas ieved vēl neiepazītā jūtu pasaulē.
Krisy ar dziesmu “Take It” (mūzika un vārdi – Kristiāna Skrudupa, Andis Ansons un Ben Pyne)
Mūziķe, kas producē un raksta savas dziesmas angļu valodā. Viņa ir viena no retajām sievietēm Latvijas hiphopa arēnā un izceļas ar muzikālo stilu, kurā harmoniski savienojas R&B, hiphopa, popa un elektroniskās mūzikas elementi. Krisy debitēja 2019. gadā ar singlu “Don’t Flip Yo Wig”, piesakot sevi kā vienu no uzlecošajām zvaigznēm Latvijas urbānajā mūzikā. Viņa sadarbojusies ar māksliniekiem March, E.V., Shenfi un citiem. Dziesma “Take It” tapusi dziesmu rakstīšanas nometnē Rīgā.
KRISTĪNE MEGIJA ar dziesmu “Insanity” (mūzika un vārdi – Daina Laima)
Kristīne Megija Žvagiņa ir daudzpusīga jaunā vokāliste, kura sākusi darboties mūzikas industrijā, eksperimentējot un izaicinot sevi visdažādākajos žanros. Ieguvusi vidējo profesionālo izglītību kā džeza vokāliste, kā arī sākusi apgūt to tālāk augstskolā. Piedalījusies dažādos konkursos un koncertprogrammās gan Latvijā, gan citviet Eiropā, iegūstot godalgotas vietas un pieredzi, sastrādājoties ar dažādiem mūziķiem.
LEGZDINA ar dziesmu “Ribbon” (mūzika – Elīza Legzdiņa un Ben Dunkerley, vārdi – Elīza Legzdiņa)
LEGZDINA ir muzikāls dinamīts. Dzimusi Latvijā, uzaugusi Londonā un kalta pagrīdes klubu kultūras karstumā, viņa ir žanrus lauzoša māksliniece, kas pazīstama ar saviem niknajiem pantiem un spēcīgo vokālu, kas vienā elpā spēj pārtapt no operiska līdz neapstrādāti raupjam. Viņas skanējums apvieno pārliecības pilnu enerģiju ar UK “garage” ritma lēcienu, R&B dvēseli, “grime” asumu un pamatīgu devu mirdzuma. Ar dziesmām, kas izskanējušas starptautiskos mūzikas projektos un klubos, kas smaržo pēc sviedriem un brīvības, Legzdina rada mūziku, kas kustina ķermeņus, prātus un sistēmas. Viņa sadarbojusies ar Sara Landry un Idris Elba, pievienojusies “Loud LDN” kolektīvam un iekļauta dažādu platformu vērojamāko mākslinieku sarakstos.
Miks Galvanovskis ar dziesmu “Cruel Angel” (mūzika – Miks Galvanovskis, Lance Vought un Ričards Bulavs, vārdi – Miks Galvanovskis un Lance Vought)
Dziedātājs, kurš savu solo karjeru uzsācis pirms deviņiem gadiem. Plašāku atpazīstamību guvis pēc dalības “Supernovā” 2022. gadā, kur ieguva ceturto vietu. Viņš saņēmis balvu “Zelta Mikrofons” par gada vērtīgāko dziesmu tautas balsojumā. Aizvadītajā gadā Miks izdeva albumu “Bohēmas dienasgrāmata”, sniedza savu pirmo lielo solokoncertu un tika nominēts mūzikas balvai “GAMMA” kā gada rokmūziķis. Dziesmu konkursā “Muzikālā banka” viņš ieguva piekto vietu ar dziesmu “Stulbā sirdsapziņa”. Miks aktīvi koncertē un ir aizvadījis jaudīgu gadu, nospēlējot vairāk nekā 100 koncertu.
NOLARK ar dziesmu “Different Places” (mūzika – Ralfs Plešs un Kārlis Daudziņš, vārdi –Ralfs Plešs, Matīss Daudziņš un Kārlis Daudziņš)
Jauns dziedātājs, kurš savu muzikālo karjeru sācis 2018. gadā, izdodot pirmo mazo albumu “Lion”. Kopš tā laika viņš aktīvi strādā pie jaunu singlu radīšanas un savu muzikālo prasmju attīstīšanas. Nesen izdotais singls “Summer Is Over” kļuvis par nozīmīgu atspēriena punktu, kas iedvesmojis mākslinieku piedalīties dziesmu konkursā “Supernova”.
“Papīra lidmašīnas” ar dziesmu “You're My Saviour” (mūzika – Juris Ludženieks un Rihards Bērziņš, vārdi – Rihards Bērziņš)
Draugu kompānija (solists Rihards Bērziņš, taustiņinstrumentālists un studijas producents Juris Ludženieks, basģitārists Gunārs Toms Narbuts, ģitārists Reinis Briģis un bundzinieks Edgars Raila), kas pārtapusi grupā, kurai mūzika ir gan sirdslieta, gan dzīvesveids. Grupa sevi raksturo kā enerģisku un skatuvei radītu kolektīvu, kas dzīvo mūzikā un dalās sajūtās no pirmās nots līdz pēdējam akordam. Kopš pirmās oriģināldziesmas izdošanas 2022. gadā “Papīra lidmašīnas” kļuvusi par vienu no pieprasītākajām grupām Latvijā. 2024. gadā tā piedalījās dziesmu konkursā “Supernova” un ar dziesmu “Mind Breaker” iekļuva finālā. Tajā pašā gadā iznāca grupas albums “Turbulence”, bet singls “Lido tu” vairākus mēnešus atradās Latvijas radio staciju atskaņotāko dziesmu sarakstā.
PAULA ar dziesmu “Dejot vien” (mūzika – Paula Dundere un Jēkabs Kalmanis, vārdi – Paula Dundere)
Paula Dundere dzied kopš 2 gadu vecuma. No 5 gadu vecuma viņa dziedāja radošajā studijā “Pekšņi”, vēlāk turpinot vokālās nodarbības studijā “Smaidiņi”, ko vada viņas mamma Iluta Dundere. Paula piedalījusies dažādos mūzikas konkursos un televīzijas projektos Latvijā un Lietuvā, gūstot atpazīstamību un pieredzi. 2023. gadā viņa uzvarēja jauno mūziķu konkursā un izdeva savu debijas albumu “CGI”, kurā iekļautas septiņas oriģināldziesmas, tostarp “Ķīmiska atkarība” (kopā ar Zeļģi), “Atspulgi” un “Delulu”. Šie singli veiksmīgi iekļuvuši Latvijas radio topos. Albums “CGI” tika nominēts balvai “Zelta Mikrofons” 2024. gadā kategorijā “Gada debija”.
Robert Ox ar dziesmu “Ravin' At The Taj Mahal” (mūzika – Roberts Memmēns, vārdi – Maria Malmstorm un Emma Gale)
Robert Ox, īstajā vārdā Roberts Memmēns, ir latviešu dziedātājs, mūzikas producents un dziesmu autors, kas sācis savu karjeru vokālās mākslas vidē. 16 gadu vecumā sācis dziedāt vokālajā grupā "Framest", ar kuru ir saistīts arī šobrīd. 23 gadu vecumā iesaistījās grupas “Citi Zēni” izveidošanā, ar kuru ir bijuši vislielākie panākumi, tai skaitā arī ceļazīme uz Eirovīziju 2022. gadā. Ir autors dziesmām “Eat Your Salad”, “Limuzīns Uz Krīta”, “Vienmēr Kavēju”, “Lieka Štuka”, “Baļļīte” u. c. Ikdienā strādā studijā, kur raksta, producē mūziku gan sev, gan citiem projektiem.
TIKASHA SAKAMA ar dziesmu “#010126 CODA” (mūzika un vārdi – Nansija Garkalne)
TIKASHA SAKAMA, īstajā vārdā Nansija Garkalne, ir spilgta jaunās paaudzes radošā personība, kura sevi apliecinājusi televīzijā, sociālo mediju un pasākumu vadīšanas vidē. Viņas pieredze aptver satura veidošanu, producēšanu un tiešraižu vadīšanu, kas ļāvusi veiksmīgi apvienot radošumu ar profesionālu menedžmentu. Nansija vadījusi dažādus nozīmīgus pasākumus un veidojusi televīzijas projektus, kā arī pierādījusi sevi kā aktrise. Mūzikā Nansija sākusi kā autore un izpildītāja savam priekam, bet pēdējos gados sākusi dalīties ar saviem darbiem plašāk. Viņa sadarbojusies ar dažādiem mūziķiem, palīdzot producēt un veidot vokālās harmonijas. 2024. gadā viņa kļuva par televīzijas šova uzvarētāju, kas kļuva par nozīmīgu pavērsienu viņas radošajā ceļā un iedvesmoja sākt solo karjeru.
Vēstnieks ar dziesmu “Vai tas ir kāds brīnums?” (mūzika un vārdi – Rūdolfs Macats)
Vēstnieks, īstajā vārdā Rūdolfs Macats, ir latviešu mūziķis, dziesmu autors un producents. Savus studiju gadus viņš aizvadījis ārzemēs, mācoties Amsterdamā un Skandināvijā. Kā mūzikas līdzautors un producents sadarbojies ar daudziem Latvijas māksliniekiem, tostarp Chris Noah, “Bel Tempo”, Shipsea, “Laika Suns” un citiem. Vēstnieka muzikālā karjera aizsākās 2017. gadā, kad pēc studijām ārzemēs viņš atgriezās Latvijā un pievērsās dziedāšanai un mūzikas producēšanai. Līdz tam Rūdolfs bija pazīstams mūziķu vidū kā meistarīgs pianists un bundzinieks. 2020. gadā iznāca viņa pirmais radio singls “Nav par vēlu”, kam vēlāk sekoja “Strāva”, “Cerība” un “Sapņu ķērājs”. Debijas albums “FM Nostalģija” tika nomintēs 2024. gada balvai “Zelta Mikrofons” kā viens no labākajiem popmūzikas albumiem.
Maijā Latviju Eirovīzijā pārstāvēja “etno-pop” mūzikas grupa “Tautumeitas” ar dziesmu “Bur man laimi”, iekļūstot konkursa finālā un ierindojoties 13. vietā. Ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē Eirovīzijas pārraides sasniedza pēdējos gados lielākos skatīšanās reitingus. Kopā 37 valstīs Eirovīzijas trīs televīzijas pārraides noskatījās vairāk nekā 166 miljoni cilvēku, savukārt konkursa video saturam dažādās sociālo mediju platformās kopā bija vairāk nekā divi miljardi skatījumu.
“Supernova” ir LSM organizēts dziesmu konkurss, kura mērķis ir izvēlēties Latvijas pārstāvi Eirovīzijas dziesmu konkursam. “Supernova” pirmo reizi norisinājās 2015. gadā, aizstājot iepriekšējos nacionālās atlases formātus “Eirodziesma” (2000–2012) un “Dziesma” (2013–2014).