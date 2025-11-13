Spēlfilmas par Latvijas sieviešu basketbola leģendāro klubu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" pirmizrāde "Forum Cinemas"; 06.11.2025.
Filma balstīta uz patiesiem notikumiem un atklāj sieviešu basketbola komandas "TTT" izveidošanu padomju varas apstākļos. Kinolentes centrā ir komandas kapteine ...
Par godu filmai "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" Andrejs Reinis Zitmanis un Rīgas dzintara koris iedzied trimdas latviešu dziesmu “Tauta tālumā”
Klausītājiem nodota jauna versija trimdas latviešu dziesmai "Tauta tālumā", ko iedziedājis grupas “Sudden Lights” solists Andrejs Reinis Zitmanis kopā ar Rīgas dzintara kori.
Svinot filmas “Tīklā. TTT leģendas dzimšana” pirmizrādi, vienlaikus publicēts arī dziesmas videoklips ar spilgtiem kadriem no filmas. Videoklips ļauj filmu plašāk iepazīt tiem, kuri to vēl nav redzējuši, un atkārtoti izjust stāsta spēku, ja seanss jau piedzīvots.
Dziesmu 20. gadsimta 70. gados radīja Vilnis Baumanis, un to izpildīja viņa grupa “Trīs no Pārdaugavas”. Trio darbojās ASV, bet Latvijā grupas atskaņotā mūzika tolaik izplatījās slepus, pārkopējot ierakstus magnētiskajās lentēs. Tādējādi dziesmas kļuva par cerības, piederības un nepiepildītu ilgu simbolu. Jaunā versija saglabā balādei raksturīgo līdzpārdzīvojuma tuvumu, vienlaikus kora dziedājumā paplašinot tās emocionālo telpu.
Andrejs Reinis Zitmanis stāsta: “Tā ir dziesma, kas mēģina vilkt paralēles starp latviešiem, kuri bija spiesti doties trimdā tālu prom – uz Eiropu, Ameriku un citur, un tiem, kas palika šeit. Arī grupā “Sudden Lights” mēs esam trīs no Pārdaugavas, un tā ir pārsteidzoša sakritība. Lai arī dziesma ir skumja, es tajā redzu skaistu cerības staru. Tāpēc man bija sajūta, ka tur jāpievienojas korim, jo koris ir tautas spēka un vienotības simbols. Koris ir spēks, kas stiprāks par dzelzs aizkariem. Un, ja koris, tad skaidrs, ka tas ir mans – Rīgas dzintara koris.”
“Dziesma “Tauta tālumā” skaudri, bet ļoti precīzi atspoguļo filmas varoņu likteņus un pārdzīvojumus. “Trīs no Pārdaugavas” paši personīgi izjuta dzimtenes šķirtības smagumu, savukārt mūsu varones dzīvo šķirti no brīvības. Tātad – dziesmas autori vienā, filmas varones otrā dzelzs priekškara pusē, bet ilgas ir vienas. Man bija svarīgi, lai šī melodija atdzimtu mūsdienīgā skanējumā, atgādinot, ka šis stāsts ir aktuāls arī šodien,” uzsver filmas “Tīklā. TTT leģendas dzimšana” režisors Dzintars Dreibergs.
Līdz ar dziesmu izdots arī videoklips, kas apvieno ieraksta procesa kadrus ar spilgtām filmas epizodēm. Pati filmas pirmizrāde izvērtusies par vienu no vērienīgākajiem kino notikumiem Latvijā pēdējos gados – pirmajā nedēļas nogalē to noskatījušies jau 13 000 skatītāju visā Latvijā, un filma turpina ceļu pie auditorijas kinoteātros visā valstī.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" aizkulises
“Tīklā. TTT leģendas dzimšana” balstīta uz patiesiem notikumiem par sieviešu basketbola komandas TTT izveidi padomju okupētajā Latvijā. Stāsta centrā – Dzidra Uztupe-Karamiševa, pirmā TTT komandas kapteine, kurai uzvaras basketbola laukumā ir vairāk nekā sports – tā ir cerība apiet totalitāro režīmu un satikt emigrācijā mītošo brāli. Filma tapusi studijā "Kultfilma". Režisors un producents ir Dzintars Dreibergs, operators – Valdis Celmiņš, komponiste – Lolita Ritmane, māksliniece – Laura Dišlere, montāžas režisors – Gatis Belogrudovs, skaņu režisors – Aleksandrs Vaicahovskis, kostīmu māksliniece – Sandra Sila, grima māksliniece – Aija Beata Rjabovska, aktieru atlases režisore – Gunita Groša, producentes – Marta Romanova-Jēkabsone, Arta Ģiga, Inga Praņevska.