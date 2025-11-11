“Limp Bizkit” koncerts Tallinā zem jautājuma zīmes pēc Freda Dērsta izteikumiem par Krimu
Pēc Igaunijas Ārlietu un Kultūras ministriju kritikas par amerikāņu repmetāla grupas "Limp Bizkit" līdera Freda Dērsta atbalstu Krimas aneksijai atlikta biļešu iepriekšpārdošana uz nesen izziņoto grupas koncertu nākamgad Tallinā.
Koncerta rīkotāji "Baltic Live Agency" un "NTR Team" piektdien pavēstīja, ka "Limp Bizkit" uzstāsies 31. maijā uz "Unibet Arena" kvartāla brīvdabas skatuves.
Vairākas stundas vēlāk Ārlietu ministrija paziņoja, ka agresorvalsts atbalstītāji Igaunijā nav gaidīti, bet Kultūras ministrija pauda viedokli, ka koncertu Igaunijā nevajadzētu rīkot.
Biļešu izplatītāja Igaunijā "Piletilevi" vietnē lasāms, ka koncerta biļešu iepriekšpārdošana atlikta no organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ, taču solīts drīzumā paziņot jauno iepriekšpārdošanas sākuma datumu. Tāds pats paziņojums ir koncerta biļešu izplatītāja Latvijā "Biļešu serviss" vietnē.
Igaunijas Ārlietu ministrijas preses pārstāve Brita Kikasa Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR norādīja, ka "Igaunija atbalsta Ukrainas teritoriālo vienotību un principu, ka katrs Ukrainas teritorijas centimetrs līdz pēdējam pieder Ukrainai".
Viņa piebilda, ka tiem, kas atbalsta agresorvalsti, nav vietas "Igaunijā vai Igaunijas kultūras telpā".
Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna uzsvēra, ka situācija ir skaidra - tiem, kas attaisno Krievijas iebrukumu Ukrainā, Igaunijā nav vietas uz skatuves.
"Mana nostāja ir skaidra, un es to atkārtošu - Krievija ir agresors, un Krimu ir okupējusi Krievija. Tie, kas attaisno Krievijas agresiju un kaimiņvalsts okupāciju, Igaunijā nav gaidīti. Viņiem nav vietas uz Igaunijas skatuvēm, un viņiem šeit nevajadzētu gūt ienākumus," sacīts Cahknas paziņojumā.
"Tas ir jāsaprot arī koncertu un kultūras pasākumu rīkotājiem. Tā ir Igaunijas skaidra nostāja, un šis princips tiek ievērots jau vairākus gadus. Es ceru, ka koncertu rīkotāji atbilstoši rīkosies arī tagad," piebilda Cahkna.
Igaunijas Kultūras ministrija paziņoja, ka tā ir sazinājusies ar koncerta organizatoriem par šo pasākumu. Ministrijas preses pārstāve Līzi Rohtunga sacīja, ka koncertu nevajadzētu rīkot. "Ir nepieņemami, ka Igaunijā uzstājas cilvēki, kas atbalsta valsti, kuras prezidentam ir izdots starptautisks aizturēšanas orderis," viņa sacīja portālam "Kroonika".
Savukārt koncerta rīkotāja "Baltic Live Agency" paziņoja, ka ir informēta par Dērsta uzstāšanos ar karogu, uz kura krievu valodā bija rakstīts "Krima = Krievija", un norādīja, ka nosoda Dērstu par šādu nepatiesu apgalvojumu izplatīšanu.
"Vienīgais veids, kā mēs to varam izskaidrot, ir tas, ka Freds Dērsts tajā laikā (līdz 2019. gadam) bija precējies ar Krievijas pilsoni no Krimas un acīmredzot dzīvoja izkropļotā informācijas burbulī," ERR sacīja "Baltic Live Agency" mediju direktors Gunnars Vīze.
Viņš piebilda, ka, cik zināms, kopš 2022. gada Dērsts nav nācis klajā ar nekādiem Krieviju slavinošiem vai tās agresijas karu attaisnojošiem paziņojumiem. Viņš sacīja, ka mākslinieka neregulārie ieraksti sociālajos medijos, kuros viņš uzrunā Krievijas fanus, tiek uzskatīti par daļu no normālas komunikācijas ar starptautisko auditoriju.
Kad tika panākta vienošanās par grupas uzstāšanos Tallinā, "Baltic Live Agency" izpratnē ne grupa, ne Dērsts kopš 2015. gada nav izteikuši jaunus politiskus paziņojumus, sacīja "Baltic Live Agency" pārstāvis.
Vīze arī norādīja, ka pēdējos gados "Limp Bizkit" ir uzstājusies vairākās valstīs, kas stingri atbalsta gan Igauniju, gan Ukrainu, to vidū Vācijā, Austrijā, Nīderlandē, Lielbritānijā, Īrijā, Polijā un Francijā.
Plānots, ka 2026. gadā grupa uzstāsies Polijā, Vācijā, Lielbritānijā, Beļģijā, Norvēģijā un Spānijā.
"Igaunijas kultūras, mūzikas un vērtību telpa ir ļoti līdzīga mūsu galvenajiem Eiropas sabiedrotajiem un stingrajiem Ukrainas atbalstītājiem," sacīja Vīze. "Neviens no viņiem nav saskatījis nekādu ētisku problēmu "Limp Bizkit" koncertos 2022., 2023., 2024. vai 2025. gadā, kā arī jau izziņotajos 2026. gada koncertos," sacīja Vīze.
Viņš arī norādīja, ka Tallinas koncerta līdzorganizators "NTR Team" ir Ukrainas uzņēmums.
Dērsts vairākus gadus bija precējies ar vizāžisti Kseniju Berjazinu, kas ir Krievijas pilsone un vairākus gadus dzīvojusi Krimā. Pēc Krievijas īstenotās Krimas aneksijas 2014. gadā Dērsts slavēja Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, nodēvējot viņu par "lielisku puisi ar skaidriem morāles principiem un jauku cilvēku", kā arī pauda interesi iegādāties māju Krimā.
2015. gadā Ukraina Dērstam noteica iebraukšanas aizliegumu.
2024. gadā Dērsts Krievijas sociālo mediju platformā "VKontakte" rakstīja, ka viņam pietrūkst Krievijas fanu un viņš cer drīz viņus redzēt.
2009. un 2020. gadā "Limp Bizkit" koncertēja Latvijā.