Keita Midltone palīdzēja pieņemt vienu no Čārlza stingrākajiem lēmumiem
Kad karalis Čārlzs nolēma atņemt savam brālim Endrū karaliskos titulus, viņam bija svarīgs sabiedrotais — Keita Midltone.
Kā zināms, 30. oktobrī Bekingemas pils paziņoja, ka “viņa Majestāte šodien ir uzsākusi oficiālu procesu, lai atņemtu prinča Endrū titulus, goda nosaukumus un privilēģijas.” 65 gadus vecais karaliskās ģimenes loceklis tagad pazīstams kā Endrū Mauntbatens-Vindsors.
“Keita Midltone acīmredzami ir “vara aiz troņa”, kura atbalsta karali Čārlzu un princi Viljamu centienos glābt un nostiprināt karaliskās ģimenes nākotni, kā arī īstenot savu apņēmīgo likteni kļūt par karalieni,” intervijā “Fox News Digital” sacīja karaļnama eksperts Ians Pelhems Tērners.
“Viņa kameru priekšā ir smaidīga un pieklājīga, taču privāti — apņēmīga un stingra. Keita vēlas aizsargāt sava vīra prinča Viljama un viņu vecākā dēla prinča Džordža nākotni, vienlaikus palīdzot saglabāt karaliskā zīmola reputāciju,” viņš norādīja.
“Viņa rūpīgi veido savu tēlu. Uzskatu, ka starp Keitu un Endrū nekad nav valdījusi īpaša simpātija — it īpaši pēc tam, kad Endrū, kā tiek apgalvots, nepiedienīgi izteicies par viņu Viljama klātbūtnē, kas izraisījis asu konfliktu starp tēvoci un brāļadēlu, līdz brīdim, kad Endrū liktenis bija izlemts,” piebilda eksperts.
Neilgi pirms tam žurnāls “People” ziņoja, ka karali šajā lēmumā atbalstījuši viņa mantinieks princis Viljams un Velsas princese Keita. Avots medijam atklāja, ka paziņojumā “varēja just sievietes roku” un pieļāva, ka gan Keita, gan karaliene Kamilla bijušas daļa no lēmuma atņemt Endrū titulus.
Paziņojumā teikts: “Viņu Majestātes vēlas skaidri paust, ka viņu domas un visdziļākā līdzjūtība ir, un paliks, ar jebkuru no vardarbības vai jebkāda veida izmantošanas upuriem.”
Šis teikums ir tieša norāde uz apsūdzībām seksuālā vardarbībā, kas vērstas pret princi Endrū un kuras viņš joprojām noliedz, kā arī uz viņa zināmo saistību ar Džefriju Epstīnu, mirušo notiesāto seksuālo noziedznieku.
Kā norādīja avots: “Gan Kamilla, gan Ketrīna (Keita) noteikti ietekmēja šo lēmumu, bet papildu spiedienu izdarīja arī Viljams, kurš nevēlējās mantot šo problēmu. Tas bija ģimenes lēmums — ļoti stingrs, un es jutos patiesi lepns, kad par to uzzināju.”
Pelhems Tērners arī uzskata, ka Keita, 43, piedalījusies paziņojuma formulēšanā: “Keita pēdējā laikā ir uzplaukusi, īpaši pēc tam, kad atklāja savu cīņu ar vēzi. Viņa ir uzticīga sieva, māte un nākamā karaliene. Viņas prasmes veidot publisku tēlu ir leģendāras. Tāpat kā nikna tīģeriene, kas sargā savus mazuļus, Keita apņēmīgi iestājas par to, lai Endrū izraisītie skandāli netraucētu karaliskās ģimenes evolūcijai.”
Karalim atbalstu sniegusi arī viņa dzīvesbiedre karaliene Kamilla, kura jau ilgstoši ir patrone organizācijām, kas cīnās pret vardarbību ģimenē, izvarošanu un seksuāliem uzbrukumiem. Kamilla iepriekš publiski atklājusi, ka arī pati jaunībā cietusi no seksuālas uzmākšanās.
Britu raidorganizācijas un fotogrāfe Helēna Čārda sacīja, ka Viljams un Keita pēdējā laikā uzņēmušies vairāk pienākumu, lai atbalstītu karali Čārlzu, kurš joprojām ārstējas no vēža.
“Velsas princese un princis Viljams negrasās ļaut, lai viņu valdīšanas sākumu aizēnotu problēmas, kuras iespējams atrisināt jau tagad,” viņa skaidroja. “Endrū skandāls bija apdraudējums monarhijas nākotnei. Kurš gan vēlētos mantot šādu galvassāpi?”
“Princese Ketrīna piedalījās diskusijās par Endrū titulu atņemšanu,” apstiprināja Čārda. “Viņa spēlē izšķirošu lomu monarhijas nākotnē. Vēsturē monarhija vienmēr ir balstījusies uz spēcīgām sievietēm. Mīlēta un cienīta, princese Ketrīna ir viena no šīm stiprajām sievietēm — viņa ir mērķtiecīga, izlēmīga un koncentrēta uz risinājumiem. Viņu pazīst arī kā mierinātāju — cilvēku, kurš bieži kalpo par “līmi” starp savu vīru un karali, kad rodas spriedze. Viņas komunikācijas prasmes ir milzīgs ieguvums karaliskajai ģimenei.”
Karaliskie eksperti iepriekš sacīja, ka starp Keitu un 76 gadus veco karali Čārlzu izveidojusies cieša saikne. Viņu attiecības kļuva vēl tuvākas 2024. gadā, kad abi saņēma vēža diagnozi. Keita šī gada janvārī paziņoja, ka viņa ir remisijā.