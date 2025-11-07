Meganas Mārklas atgriešanās Holivudā satrauc karaļnamu
Saseksas hercogiene Megana Mārkla ir gatava savai atgriešanās lomai Holivudā — taču karaļnama eksperti brīdina, ka viņas lielā atgriešanās var beigties ar neveiksmi.
Jau vēstīts, ka Mārkla atveidos lomu Amazon MGM Studios filmā “Close Personal Friends”. Lai gan lomas raksturs pagaidām nav zināms, šī būs Saseksas hercogienes pirmā aktierloma kopš 2017. gada, kad viņa paziņoja par aiziešanu no seriāla “Suits”. Mārkla par savu aiziešanu no “Suits” paziņoja 2017. gada novembrī, bet 2018. gadā viņa apprecējās ar Lielbritānijas princi Hariju.
Britu karaļnama eksperte Hilari Fordviča sacīja, ka šī nelielā loma ir “iedomības projekts” 44 gadus vecajai Mārklai, kuras reputācija kopš 2020. gada, kad viņa un Harijs atteicās no augstāko karaļnama locekļu pienākumiem un pārcēlās uz Kaliforniju, esot strauji pasliktinājusies.
“Viņai nākas rīkoties pragmatiski, ņemot vērā, ka viņas reitings ir nokrities līdz zemākajam punktam,” sacīja Fordviča. “Holivuda viņu nav atzinusi, un ir maz ticams, ka šis solis izraisīs interesi Apvienotajā Karalistē vai karaļnamā. Drīzāk viņi būs atviegloti, ka šoreiz viņa viņus tieši neapvaino.”
Tikmēr karaļnama eksperte Kinsija Šofīlda uzskata citādi. Viņasprāt, pils noteikti pamanījusi šo soli un paudusi savu neapmierinātību aiz slēgtām durvīm. “Kamēr princis Viljams atradās Brazīlijā, svinot Earthshot Prize balvas pasniegšanu, parādījās ziņas, ka Megana Mārkla redzēta jaunās filmas uzņemšanā,” sacīja Šofīlda. “Tas, ka Megana piesaista mediju uzmanību prom no Viljama nozīmīgā pasākuma, nepaliks nepamanīts pilī. Šī tendence — Harijam un Meganai kādu laiku pazust no uzmanības loka un atgriezties tieši Viljama svarīgo notikumu laikā — ir kaut kas, ko viņa komanda labi apzinās.”
“Šī paziņojuma laiks izraisījis jautājumus arī ārpus pils,” viņa piebilda. “Tas licis spekulēt, vai informācijas noplūde par filmu bija nejauša vai apzināta mēģinājums novērst uzmanību no negatīvajām virsrakstiem. Vienīgais veids, kā šī Meganas epizodiskā loma varētu nostrādāt viņas labā, ir tad, ja filma būs veiksmīga un viņa sevi attēlos ar pašironiju — parādot, ka spēj pasmieties par savu tēlu un reputāciju.”
Žurnāls "People" ziņoja, ka komēdija stāsta par pāri, kas atvaļinājuma laikā Santa Barbarā sadraudzējas ar slavenu pāri. Tas, kā uzsver izdevums, ir “ideāls iespējamais pavediens” ar Meganas un Harija dzīvesvietu Montecito. “Šis ir nozīmīgs brīdis Meganai un iezīmē atgriešanos pie tā, kas viņai patiesi patīk,” sacīja kāds studijas pārstāvis The Sun. “Viņai bijuši daudzi piedāvājumi, taču šis šķita īstais.”