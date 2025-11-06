Megana Mārkla pēc astoņu gadu pārtraukuma atgriežas pie aktiermākslas
Saseksas hercogiene Megana Mārkla atveidos lomu Amazon MGM Studios filmā “Close Personal Friends”. Lai gan lomas raksturs pagaidām nav zināms, šī būs Saseksas hercogienes pirmā aktierloma kopš 2017. gada, kad viņa paziņoja par aiziešanu no seriāla “Suits”.
Mārkla savu aiziešanu no “Suits” paziņoja 2017. gada novembrī, bet 2018. gadā viņa apprecējās ar Lielbritānijas princi Hariju.
Vairāki mediji vēsta, ka aktrise pamanīta filmēšanas laukumā Pasadenā un, iespējams, filmā atveidos pati sevi. Filmas galvenajās lomās būs Brī Lārsona, Lilija Kolinsa, Džeks Kveids un Henrijs Goldings.
“Suits” veidotājs Ārons Koršs 2019. gadā sacīja Deadline, ka bija apsvēris iespēju uzaicināt Mārklu atgriezties seriāla pēdējā sezonā kā Reičelu Zeinu. “Es par to domāju — pat par iespēju izmantot audioierakstus, kas mums bija, lai kaut ko izveidotu. Tomēr beigās nolēmu to nedarīt. Nolēmu cienīt viņas jauno dzīvi un nelikt viņai izvēlēties. Mēs nolēmām viņu šādā situācijā nelikt, tāpēc nekad neprasīju.”
Meganas Mārklas varones Reičelas kāzas seriālā „Suits”.
Mārklas jaunākais projekts pirms atgriešanās uz lielā ekrāna bija Netflix kulinārijas šovs “Ar mīlestību, Megana”. Otrā sezona gan piedzīvoja skatītāju trūkumu.
Šī gada augustā Megana un Harijs noslēdza vairāku gadu sadarbības līgumu ar Netflix, kas paredz viņu kompānijai Archewell Productions tā sauktās pirmtiesības — tas nozīmē, ka Netflix pirmais saņem tiesības iepazīties ar viņu jaunajiem projektiem.