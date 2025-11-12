Kristīne Opolais Latvijas Radio simtajā jubilejā simto reizi mirst uz skatuves
Lai arī pasaulslavenā operdziedātāja Kristīne Opolais jau simto reizi izdzīvo uz skatuves geišas Čo-Čo-Sanas traģisma pilno lomu Džakomo Pučīni operā "Madama Butterfly", pirms Latvijas Radio simtajai jubilejai veltītās izrādes viņa divas diennaktis tikpat kā nebija gulējusi.
"Madama Butterfly" uzvedums Latvijas Nacionālajā operā pirmizrādi piedzīvoja 1925. gada maijā un ir uzskatāms par vienu no visvecākajiem joprojām repertuārā esošajiem operuzvedumiem pasaulē. Tā paša gada 1. novembrī ar operas "Madama Butterfly" tiešraidi darbu sāka Latvijas Radiofons. Arī šogad, 1. novembrī, Latvijas Radio atzīmējot simtgadi, šīs operas tiešraide skanēja Latvijas Radio 3.
Tūlīt pēc izcili nospēlētās izrādes turpat uz skatuves sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Kristīne Opolais neslēpj saviļņojumu par saņemtajiem ziedu klēpjiem no viņas talanta cienītājiem. Noskatīties izrādi atnākusi arī Kristīnes meita Adriana, dzimusi Opolais laulībā ar pasaulslaveno diriģentu Andri Nelsonu. “Var teikt, ka Adriana mani Čo-Čo-Sanas lomā redzēja pirmo reizi. Viņa reiz ir bijusi Minhenē, Bavārijas Valsts operā, kad spēlēju izrādē "Madama Butterfly", bet viņai tolaik bija aptuveni pieci gadi, viņa to vairs tik spilgti neatceras,” zina teikt Kristīne, kas ar meitu dzīvo Jūrmalā, kur Adriana apmeklē starptautisko skolu, kā arī nodarbojas ar dejošanu.
Operdziedātāja atklāj, ka izrādēs uz Latvijas Nacionālās operas un baleta skatuves nav bijusi 12 gadu. “Atgriešanās uz mājas skatuves tieši šajā lomā bija īpaša, savu pirmo lomu dziedāju tieši šajā iestudējumā pirms 20 gadiem. Ļoti emocionāls vakars. Nevarēju īsti aizmigt divas diennaktis pirms izrādes – pat nezinu, vai tas ir labi vai slikti. Taču par to neuztraucos, strādāju autopilotā,” saka Opolais.
Čo-Čo-Sanas lomu pa šiem 20 gadiem operdziedātāja spēlējusi dažādos pasaules opernamos. Opolais teic, ka japāņu geišas Čo-Čo-Sanas kustības viņai tik lieliski izdodas un nu jau ir tik tuvas sirdij tāpēc, ka lomu atveido jau 100. reizi. “Šī man ir visbiežāk dziedātā loma,” viņa piebilst. Tāpat arī Kristīni Opolais atbalstīja viņas draugs koncertu producents Jevgeņijs Vintūrs-Irverstags. Jevgeņijs rūpējās par Kristīnei sadāvinātajiem ziedu pušķiem, kā arī demonstrēja sirsnīgas un draudzīgas attiecības ar operdziedātājas meitu Adrianu.