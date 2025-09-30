Jauniestudējuma “Indulis un Ārija” pirmizrāde - viesu ierašanās
Sestdien, 20. septembrī ar vērienu tika atklāta Latvijas Nacionālā teātra 107. sezona. Atklāšanas svētku viesu vidū bija gan kultūras ministre ...
Operdīva Kristīne Opolais iziet sabiedrībā ar jaunu pavadoni. Kas viņš ir?
Pasaulslavenā operdziedātāja Kristīne Opolais uz Latvijas Nacionālā teātra šīs sezonas pirmā jauniestudējuma - "Indulis un Ārija" - pirmizrādi ieradās dīvas cienīgi - abi ar pavadoni bija posušies baltā.
Pāris uz teātri atnāca, sadevušies rokās. Arī pa teātra gaiteņiem Kristīne ar draugu gāja, neizlaižot roku no staltā vīrieša satvēriena. Bija redzams, ka viņi izbauda viens otra tuvumu. Tāpat kā daudzi, arī Kristīne Opolais un viņas pavadonis izskatījās patiesi apmierināti ar pieredzēto – režisores Indras Rogas vadībā klasiskajam Raiņa brīvības un mīlas stāstam "Indulis un Ārija" jo īpašu noskaņu piešķīra komponista Ērika Ešenvalda muzikālais noformējums kora "Latvija" izpildījumā.
Pēc trīs stundas garās izrādes noskatīšanās Kristīne Opolais žurnālam "Kas Jauns" pauda patiesu gandarījumu par pieredzēto, sacīdama: “Patiešām brīnišķīgs vakars! Izrāde man ļoti, ļoti patika.” Operdīva atzina, ka pēc ilga darba cēliena tagad kādu laiku padzīvos un atpūtīsies Latvijā. Par to, kas ir viņas pavadonis, Opolais gan izteikties atturējās. Žurnālam "Kas Jauns" gan izdevies noskaidrot, ka Opolais pavadonis ir koncertu producents Jevgeņijs Vintūrs-Irverstags, kurš pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā emigrēja uz Latviju un nu jau ilgāk nekā trīs gadus dzīvo Rīgā. Viņš sastrādājies ar daudzām Krievijas un pasaules mēroga skatuves zvaigznēm, bet nu, kā redzams, brīvo laiku pavada apburošās Kristīnes Opolais kompānijā. Pirms četriem gadiem Kristīne neslēpa, ka viņai ir izveidojušās romantiskas attiecības ar grieķu tenisa zvaigzni, miljonāru Stefanu Cicipasu, kas par viņu ir teju 20 gadu jaunāks. Taču izskatās, ka šim mīlasstāstam nebija lemts turpinājums.