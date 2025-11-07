Atpūtās tur regulāri: atklāti Larisas Doļinas slepenie īpašumi Latvijā
Krievijas tautas māksliniece Larisa Doļina izrādījusies dārga nekustamā īpašuma īpašniece Latvijā - elitārā Jūrmalas rajonā, ziņo Krievijas "Telegram" kanāla "Zvezdač" autori.
Krievijas mediju ziņojumos minēts, ka dziedātājai pieder divi dzīvokļi prestižajā kompleksā "Amber Rezidence" Dzintaros, pie Rīgas jūras līča krasta. Viens dzīvoklis ir divistabu, otrs - četristabu.
Kopējā Latvijas nekustamā īpašuma vērtība tiek lēsta aptuveni miljons eiro. Turklāt, kā apgalvo avoti, māksliniecei pieder divas lielas zemes platības Latvijā - aptuveni trīs un pieci tūkstoši kvadrātmetru.
Saskaņā ar "Telegram" kanāla "Zvezdač" informāciju, kopš 2011. gada Doļina regulāri atpūtās savā īpašumā Jūrmalā un tās esamību neatklāja. Tomēr pēc Latvijas ieviestajām sankcijām pret vairākiem Krievijas māksliniekiem, kas atbalstīja Krievijas sākto karu Ukrainā, dziedātājai vairs nav iespējas ierasties valstī un rīkoties ar savu nekustamo īpašumu.
Intervijā Krievijas medijiem Doļina iepriekš sūrojās, ka vairs nevar atpūsties savā iemīļotajā Jūrmalā, kur daudzu gadu garumā pavadīja vasaras mēnešus.
Pagājušajā gadā vienā no slēgtajām "Jaunās viļņa" konkursa ballītēm, kas agrāk notika Jūrmalā, Igors Krutojs atcerējās, ka daži Krievijas mākslinieki pat iegādājušies nekustamo īpašumu Jūrmalā.
"Larisa Aleksandrovna, jums tur taču arī kaut kas pieder, vai ne?" vērsās Krutojs pie Doļinas, kura sēdēja zālē. "Ir, cenšos pārdot. Man tur vispār aizliedza ienākt uz mūžu," ar skumju smaidu atbildēja dziedātāja.
Saskaņā ar kanāla izmeklēšanu, dziedātājas galvenie ienākumi veidojas no individuālās uzņēmējdarbības un koncertdarbības. Papildus tam viņa pasniedz lekcijas Maskavas Valsts kultūras institūtā un vada savu "Larisas Doļinas Mūzikas akadēmiju".